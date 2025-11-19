El PNV niega haber pedido nombramientos tras la moción de censura de 2018 y rechaza cualquier vinculación con la ‘trama Cerdan’

El PNV ha negado de forma rotunda cualquier vinculación con la presunta red de corrupcion investigada en el caso Koldo y ha asegurado que “desconoce” las supuestas peticiones de nombramientos de altos cargos que recoge el último informe de la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil. Según ese documento, Santos Cerdán habría remitido a Koldo Garcia y al entonces ministro José Luis Abalos una relacion de cargos que, presuntamente, el PNV habría solicitado tras la moción de censura de 2018.

Fuentes de la dirección jeltzale han afirmado que “no existe ninguna petición por parte del PNV” y que “es absolutamente falso” que esos nombramientos tuvieran relación alguna con la llegada de Pedro Sanchez a La Moncloa. Han insistido ademas en que la formación “no ha tenido nunca vinculación con la trama de supuestos amaños de obra pública” por la que están siendo investigados Cerdán, Ábalos, Koldo y varios empresarios.

La UCO ha señalado en su informe que Cerdán envió en junio de 2018 un correo interno en el que adjuntaba un archivo titulado peticiones nombramientos, donde figuraba la propuesta de mantener a Javier Cachón en la Direccion de Evaluacion Ambiental del Ministerio de Medio Ambiente, ademas de dos puestos “importantes” en Adif y en INI o SEPI. Los investigadores subrayan que Cachón firmo en 2019 la declaracion de impacto ambiental favorable al proyecto Mina Muga, adjudicado a una UTE integrada por Acciona y Servinabar.

La Guardia Civil sostiene que Servinabar habría sido la principal vía de ingresos presuntamente irregular de Cerdán y detalla que obtendría un 2 % del importe de las adjudicaciones logradas por Acciona en los proyectos de Logroño, Sevilla y Sant Feliu de Llobregat. El informe también recoge que la empresa sufragó alquileres, nominas y otros pagos vinculados al entorno familiar del exsecretario de Organizacion del PSOE.

Por otra parte, la UCO ha pedido al juez del Tribunal Supremo, Leopoldo Puente, que incorpore a la investigacion la adjudicacion de la duplicación de los tuneles de Belate, tras detectar nuevas conexiones entre Cerdán, Acciona y otras operativas bajo analisis.