El PNV niega haber pedido nombramientos tras la moción de censura de 2018 y rechaza cualquier vinculación con la ‘trama Cerdan’

El partido jeltzale ha desmentido haber solicitado tres cargos públicos al Gobierno español y ha rechazado cualquier relación con la investigación de la Guardia Civil sobre la presunta trama de amaño de obra pública, después de que un informe de la UCO implicara a la formación en supuestas “peticiones de nombramiento” en 2018.
PAMPLONA, 17/11/2025.- El presidente del PNV, Aitor Esteban, este lunes en Pamplona, antes de la celebración de la reunión semanal del Euzkadi Buru Batzar. EFE/Iñaki Porto
Aitor Esteban. Foto: EFE
Euskaraz irakurri: EAJk ukatu egin du 2018ko zentsura-mozioaren ostean izendapenak eskatu izana, eta "Cerdan sarearekin" lotura izatea errefusatu du
author image

EITB

Última actualización

El PNV ha negado de forma rotunda cualquier vinculación con la presunta red de corrupcion investigada en el caso Koldo y ha asegurado que “desconoce” las supuestas peticiones de nombramientos de altos cargos que recoge el último informe de la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil. Según ese documento, Santos Cerdán habría remitido a Koldo Garcia y al entonces ministro José Luis Abalos una relacion de cargos que, presuntamente, el PNV habría solicitado tras la moción de censura de 2018.

Fuentes de la dirección jeltzale han afirmado que “no existe ninguna petición por parte del PNV” y que “es absolutamente falso” que esos nombramientos tuvieran relación alguna con la llegada de Pedro Sanchez a La Moncloa. Han insistido ademas en que la formación “no ha tenido nunca vinculación con la trama de supuestos amaños de obra pública” por la que están siendo investigados Cerdán, Ábalos, Koldo y varios empresarios.

La UCO ha señalado en su informe que Cerdán envió en junio de 2018 un correo interno en el que adjuntaba un archivo titulado peticiones nombramientos, donde figuraba la propuesta de mantener a Javier Cachón en la Direccion de Evaluacion Ambiental del Ministerio de Medio Ambiente, ademas de dos puestos “importantes” en Adif y en INI o SEPI. Los investigadores subrayan que Cachón firmo en 2019 la declaracion de impacto ambiental favorable al proyecto Mina Muga, adjudicado a una UTE integrada por Acciona y Servinabar.

La Guardia Civil sostiene que Servinabar habría sido la principal vía de ingresos presuntamente irregular de Cerdán y detalla que obtendría un 2 % del importe de las adjudicaciones logradas por Acciona en los proyectos de Logroño, Sevilla y Sant Feliu de Llobregat. El informe también recoge que la empresa sufragó alquileres, nominas y otros pagos vinculados al entorno familiar del exsecretario de Organizacion del PSOE.

Por otra parte, la UCO ha pedido al juez del Tribunal Supremo, Leopoldo Puente, que incorpore a la investigacion la adjudicacion de la duplicación de los tuneles de Belate, tras detectar nuevas conexiones entre Cerdán, Acciona y otras operativas bajo analisis.

EAJ-PNV Corrupción Política Psoe Política

(Foto de ARCHIVO) La presidenta de Navarra, María Chivite, en el Debate sobre el Estado de la Comunidad. EDUARDO SANZ/ EUROPA PRESS 13/11/2025
18:00 - 20:00
En Directo
Hace  min.

Chivite afirma que la UCO "en nada señala al Gobierno de Navarra en ilegalidades"

La presidenta de Navarra ha subrayado, que fue su Gobierno el que "encargó auditorías tanto internas como externas y en un ejercicio de transparencia está colaborando con la comisión de investigación también abierta en el Parlamento". Como secretaria general del PSN-PSOE, ha insistido en "el desconocimiento de la información que ha sido revelada en este último informe de la UCO" y ha expresado su "más rotundo rechazo porque a la política se viene a servir, no a servirse".
ley de secretos
18:00 - 20:00
En Directo
Hace  min.

50 años después de la muerte de Franco, la Ley de Secretos Oficiales sigue sin modificarse

La Ley de Secretos Oficiales de 1968 nace en el marco de la dictadura franquista y, a pesar de que han pasado 50 años desde la muerte del dictador, su reforma todavía no ha sido efectuada. El régimen de secretos oficiales vigente en en el Estado español otorga al Consejo de Ministros y al Consejo de Jefes de Estado Mayor la facultad de clasificar información que pueda amenazar la seguridad y defensa del Estado en dos categorías: secreto y reservado.
18:00 - 20:00
En Directo
Hace  min.

Martxoak 3 y Sanfermines 78 piden que el Estado reconozca plenamente a las "víctimas del franquismo sin Franco"

Presentarán mociones en varios ayuntamientos solicitando la adhesión de los grupos del pleno para instar al Gobierno a reconocer la responsabilidad del Estado y dar pasos reales para garantizar el derecho a la verdad. Asimismo, la asociación 3 de marzo se siente dolida y ninguneada, después de que el Patronado de la Fundación Memorial 3 de Marzo se haya reunido sin contar con ellos. 

