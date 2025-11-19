ADIERAZPENAK
EAJk ukatu egin du 2018ko zentsura-mozioaren ostean izendapenak eskatu izana, eta esan du ez duela "Cerdan sarearekin" zerikusirik

Gezurtatu egin dute Espainiako Gobernuari hiru kargu publiko eskatu izana, eta errefusatu egin dute Guardia Zibilak obra publikoko ustezko sarearekin zerikusirik izatea, UCOren txosten batek alderdia 2018ko "izendapen eskaeretan" inplikatu ostean.

PAMPLONA, 17/11/2025.- El presidente del PNV, Aitor Esteban, este lunes en Pamplona, antes de la celebración de la reunión semanal del Euzkadi Buru Batzar. EFE/Iñaki Porto
Aitor Esteban. Argazkia: EFE
author image

EITB

Azken eguneratzea

EAJk erabat ukatu du Koldo auzian ikertutako ustezko ustelkeria sarearekin inolako loturarik izatea, eta ziurtatu du ez dituela ezagutzen Guardia Zibilaren Unitate Zentral Operatiboaren azken txostenak jasotzen dituen goi-kargudunak izendatzeko ustezko eskaerak. Dokumentu horren arabera, Santos Cerdanek karguen zerrenda bat bidali zien Koldo Garciari eta Jose Luis Abalos orduko ministroari, EAJk 2018ko zentsura-mozioaren ostean eskatu omen zituenak.

Jeltzaleen zuzendaritzako iturriek adierazi dutenez, "EAJk ez du inolako eskaerarik egin", eta "erabat faltsua" da izendapen horiek Pedro Sanchez Moncloara iristearekin zerikusirik zutenik. Gainera, berretsi dute alderdiak ez duela inoiz loturarik izan Cerdan, Abalos, Koldo eta hainbat enpresaburu ikertzen ari diren "obra publikoko ustezko sarearekin".

UCOk txostenean adierazi duenez, Cerdanek barne-mezu bat bidali zuen 2018ko ekainean, izendapen-eskaerak izeneko artxibo bat erantsiz. Bertan, Javier Cachon Ingurumen Ministerioko Ingurumen Ebaluaziorako Zuzendaritzan mantentzeko proposamena agertzen zen, baita Adifen eta INI edo SEPIn bi lanpostu "garrantzitsu" ere. Ikertzaileek azpimarratu dutenez, Cachonek Mina Muga proiektuaren aldeko ingurumen-inpaktuaren adierazpena sinatu zuen 2019an, Acciona eta Servinabarrek osatutako ABEE bati esleitua.

Guardia Zibilaren arabera, Servinabar izan omen zen Cerdanen diru-sarrera ustez irregularren bide nagusia, eta zehazten du Accionak Logroño, Sevilla eta Sant Feliu de Llobregateko proiektuetan lortutako esleipenen zenbatekoaren % 2 lortuko zuela. Txostenean jasotzen denez, enpresak alokairuak, nominak eta PSOEko Antolakuntza idazkari ohiaren familia-inguruneari lotutako beste ordainketa batzuk ere ordaindu zituen.

Bestalde, Belateko tunelen bikoizketaren esleipena ikerketan sartzeko eskatu dio UCOk Leopoldo Puente Auzitegi Goreneko epaileari, Cerdan, Acciona eta beste operatibo batzuen arteko lotura berriak aztertu ostean.

EAJ Ustezko ustelkeria politikoa Psoe Politika

