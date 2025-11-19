EAJk ukatu egin du 2018ko zentsura-mozioaren ostean izendapenak eskatu izana, eta esan du ez duela "Cerdan sarearekin" zerikusirik
Gezurtatu egin dute Espainiako Gobernuari hiru kargu publiko eskatu izana, eta errefusatu egin dute Guardia Zibilak obra publikoko ustezko sarearekin zerikusirik izatea, UCOren txosten batek alderdia 2018ko "izendapen eskaeretan" inplikatu ostean.
EAJk erabat ukatu du Koldo auzian ikertutako ustezko ustelkeria sarearekin inolako loturarik izatea, eta ziurtatu du ez dituela ezagutzen Guardia Zibilaren Unitate Zentral Operatiboaren azken txostenak jasotzen dituen goi-kargudunak izendatzeko ustezko eskaerak. Dokumentu horren arabera, Santos Cerdanek karguen zerrenda bat bidali zien Koldo Garciari eta Jose Luis Abalos orduko ministroari, EAJk 2018ko zentsura-mozioaren ostean eskatu omen zituenak.
Jeltzaleen zuzendaritzako iturriek adierazi dutenez, "EAJk ez du inolako eskaerarik egin", eta "erabat faltsua" da izendapen horiek Pedro Sanchez Moncloara iristearekin zerikusirik zutenik. Gainera, berretsi dute alderdiak ez duela inoiz loturarik izan Cerdan, Abalos, Koldo eta hainbat enpresaburu ikertzen ari diren "obra publikoko ustezko sarearekin".
UCOk txostenean adierazi duenez, Cerdanek barne-mezu bat bidali zuen 2018ko ekainean, izendapen-eskaerak izeneko artxibo bat erantsiz. Bertan, Javier Cachon Ingurumen Ministerioko Ingurumen Ebaluaziorako Zuzendaritzan mantentzeko proposamena agertzen zen, baita Adifen eta INI edo SEPIn bi lanpostu "garrantzitsu" ere. Ikertzaileek azpimarratu dutenez, Cachonek Mina Muga proiektuaren aldeko ingurumen-inpaktuaren adierazpena sinatu zuen 2019an, Acciona eta Servinabarrek osatutako ABEE bati esleitua.
Guardia Zibilaren arabera, Servinabar izan omen zen Cerdanen diru-sarrera ustez irregularren bide nagusia, eta zehazten du Accionak Logroño, Sevilla eta Sant Feliu de Llobregateko proiektuetan lortutako esleipenen zenbatekoaren % 2 lortuko zuela. Txostenean jasotzen denez, enpresak alokairuak, nominak eta PSOEko Antolakuntza idazkari ohiaren familia-inguruneari lotutako beste ordainketa batzuk ere ordaindu zituen.
Bestalde, Belateko tunelen bikoizketaren esleipena ikerketan sartzeko eskatu dio UCOk Leopoldo Puente Auzitegi Goreneko epaileari, Cerdan, Acciona eta beste operatibo batzuen arteko lotura berriak aztertu ostean.
Franco hil eta 50 urtera, Sekretu Ofizialen Legea aldatu gabe dago oraindik
1968ko Sekretu Ofizialen Legea diktadura frankistaren baitan sortu zen, eta diktadorea hil zenetik 50 urte igaro diren arren, oraindik ez da haren erreforma egin. Espainiako Estatuan indarrean dagoen sekretu ofizialen erregimenak Ministroen Kontseiluari eta Estatu Nagusiko Buruen Kontseiluari ahalmena ematen die Estatuaren segurtasuna eta defentsa arriskuan jar dezakeen informazioa bi kategoriatan sailkatzeko: sekretua eta erreserbatua.
Otxandianoren ustez, Eusko Jaurlaritzak "ez du interes berezirik" aurrekontuak EH Bildurekin negoziatzeko
EH Bilduk Gasteizko Legebiltzarrean duen bozeramaileak azaldu duenez, aurrekontuen proposamen "errealista" aurkeztu dute, eta Jaurlaritzaren erantzunaren zain daude orain. Hala ere, bere ustez, Gobernua "ez da oso sinesgarri" agertu oposizioari negoziatzea eskaintzeko orduan, batik bat, azken asteetan izandako jarreragatik.
UCOk Cerdani buruz egindako azken txostenak hautsak harrotu ditu Nafarroan
UPNk eta Nafarroako PPk Maria Chivite Foru Gobernuko presidentearen aurka egin dute, eta PSNk, berriz, Santos Cerdan buruzagi sozialista ohiaren "jokabide onartezina" deitoratu du.
Sanchezek Cerdani buruz: "Erantzukizun politikoa hartu dugu, eta orain Justiziaren garaia da"
Espainiako Gobernuko presidenteak adierazi duenez, gobernua "Justiziarekin elkarlanean aritu da" eta "irmo jokatu du"; hori dela eta, orain "ikerketen garapenaren zain egotea" dagokio.
EAJk hiru kargu publiko izendatzea eskatu zion Cerdani, UCOren txosten baten arabera
Informazio zabaldu eta berahala, EAJk ukatu egin du Guardia Zibilaren txostenean jasotakoa. Jeltzaleek esan dute ez dutela inolako loturarik 'Koldo auzia' dela eta ikertzen ari diren ustelkeria sareakin, eta ziurtatu dute aipatzen diren izendapen eskarien inguruan ez dakitela ezer.
EHUrekin dituen desadostasunak konpontzeko "aukerak" daudela adierazi du Perez Iglesias sailburuak
Joserramon Bengoetxea EHUko errektorearekin izandako liskar horrek auzi politikoei erantzuten ote dien galdetuta, Perez Iglesiasek erantzun du Bengoetxeak dagoeneko adierazi duela hori ez dela horrela. "Berak ezetz esan zuen eta sinetsi egin behar diot", gaineratu du.
Martxoak 3 eta Sanfermines 78 elkarteek Estatuari eskatu diote Francorik gabeko frankismoaren biktimak aitortzeko
Mozioak aurkeztuko dituzte hainbat udaletan osoko bilkurako taldeen atxikimendua eskatzeko eta udalbatzek Gobernuari eskatu diezaioten Estatuaren erantzukizuna onar dezala eta egiarako eskubidea bermatzeko benetako urratsak eman ditzala. Era berean, martxoaren 3ko elkartea minduta eta gutxietsita sentitu da, Martxoaren 3ko Memorialaren Fundazioko Patronatuak bilera egin duelako haiekin kontatu gabe.
Accionaren bidez lortutako esleipenen % 2 jasotzen zuen Cerdanekin lotutako Servinabar enpresak, eskupekotan
Guardia Zibilaren UCO unitatearen azken txostenak dio, baita ere, Cerdanen familiako hainbat kideri ordainketak egin zizkiola Sevinabarrek, nominen, etxebizitzen alokairuen edota kreditu txartelen bidez.
Auzitegi Gorenak Accionako zuzendari ohi bat eta bi mendeko inputatu ditu, 'Koldo auzia' ren azken erregistroen ostean
Justo Vicente Pelegrini, Tomas Olarte eta Manuel Jose Garcia dira inputatuak. Leopoldo Puente magistratu instruktoreak joan den ostiralean zortzi miaketa agindu zituen piezaren gaineko sekretua kendu du; besteak beste, Accionak Madrilen eta Bilbon dituen egoitzak eta Donostiako Erkolan eta Noran enpresak miatu zituzten.