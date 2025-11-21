NAVARRA
Cuatro detenidos por los altercados del 30 de octubre en la Universidad de Navarra

Los incidentes se produjeron en las inmediaciones de la Universidad de Navarra, donde se había convocado un acto del agitador de extrema derecha Vito Quiles, que finalmente fue suspendido.
PAMPLONA, 30/10/2025.- El acto convocado en el campus de la Universidad de Navarra por el activista político Vito Quiles, pese a ser finalmente suspendido, ha provocado enfrentamientos en el mismo recinto universitario y posteriormente en las calles de Pamplona, donde un grupo de personas se ha enfrentado a la Policía Nacional, que ha hecho uso de material antidisturbios. EFE/ Jesús Diges
Disturbios del 30 de octubre en la Universidad de Navarra. Foto: EFE
Agencias | EITB

La Policía Nacional ha detenido a cuatro jóvenes por su presunta participación en los altercados que tuvieron lugar el 30 de octubre en las inmediaciones de la Universidad de Navarra, donde se había convocado un acto del agitador de extrema derecha Vito Quiles, que finalmente fue suspendido.             

Tres de ellos han sido detenidos como presuntos autores de delitos de desórdenes públicos y atentado a agente de la autoridad, mientras que un cuarto ha sido arrestado por desórdenes públicos y lesiones.

Los incidentes se produjeron momentos antes de las 18:00 horas en las inmediaciones del campus de la Universidad de Navarra. 

Durante los disturbios, que después se desplazaron al barrio de Iturrama, los grupos tumbaron y quemaron contenedores y arrojaron botellas y objetos a los agentes, cuatro de los cuales resultaron heridos, uno de ellos por impacto de una piedra en la cabeza y dos más por artefactos incendiarios.

Además, un joven ajeno a los incidentes tuvo que ser trasladado al hospital con lesiones de gravedad, de igual forma que un periodista que presentó también lesiones de consideración tras ser golpeado y arrojado al suelo.

La investigación ha permitido la identificación de cuatro de los presuntos autores de estos hechos, los cuales han sido puestos a disposición del juez en Pamplona.

