El presidente alemán viajará el viernes a Gernika en una visita marcada por la memoria del bombardeo
El presidente alemán, Frank-Walter Steinmeier, llegará hoy a Madrid y está previsto que viaje este viernes a Gernika, donde participará en un acto de homenaje a los fallecidos en el bombardeo de la Legión Condor. Mientras se ultima el programa definitivo, la falta de concreción ha generado cierto malestar institucional, especialmente por no conocerse aún qué representantes del Gobierno español estarán presentes. Lo que sí se ha confirmado es que el rey Felipe VI acudirá al acto y que, antes de viajar a Gernika, el lehendakari recibirá a Steinmeier en Ajuria Enea.
A la espera de que se cierre la agenda, desde el Gobierno Vasco han puesto en valor la importancia histórica de esta visita. La portavoz, Maria Ubarretxena, ha subrayado en Euskadi Irratia que la presencia del presidente alemán supone un gesto relevante de reconocimiento hacia Gernika y su memoria colectiva.
Otro de los puntos aún sin resolver es si en el acto se realizará algún reconocimiento específico a las víctimas. En los últimos días, algunos colectivos han reclamado al Gobierno español que pida perdón por lo ocurrido en 1937. El secretario general del PSE, Eneko Andueza, ha considerado que ese gesto debe recaer en quienes, según sus palabras, son los herederos del franquismo. Una reflexión en la misma línea que la expresada recientemente por el director de Gogora, Alberto Alonso, que ha insistido en que un Gobierno democrático no debe pedir perdón por hechos cometidos por un régimen dictatorial.
Tras el homenaje en el cementerio de Gernika, Steinmeier acudirá al Museo de la Paz y, por la tarde, se trasladará a Bilbao para visitar el Colegio Alemán y el Museo Guggenheim, dentro de una agenda que busca remarcar la memoria, la reconciliación y las relaciones bilaterales entre ambos países.
Te puede interesar
Será noticia: 40 años del asesinato de Mikel Zabalza, nuevas estrellas Michelín y reapertura del Museo Bonnat-Helleu de Baiona
Resumen de las principales noticias que hoy elaborará Orain.
PNV y EH Bildu reclamarán hoy en el Congreso la desclasificación del caso Zabalza, 40 años después
Ambas formaciones han registrado preguntas dirigidas a Pedro Sánchez y Félix Bolaños, coincidiendo con el aniversario de la detención de Mikel Zabalza, cuyos documentos siguen clasificados por motivos de “seguridad nacional”.
La consejera Ollo niega que el Gobierno navarro haya financiado los campamentos de Bernedo, Abáigar y Goñi
La consejera de Memoria y Convivencia, Acción Exterior y Euskera del Gobierno de Navarra, Ana Ollo, ha comparecido en una comisión parlamentaria a petición de Vox. Ollo ha asegurado en una breve intervención que "no ha habido en los últimos cinco años financiación directa ninguna por parte del departamento ni de Euskarabidea" a la asociación que organiza los campamentos, y "tampoco ha abonado ninguna subvención a la Mancomunidad de Sakana que haya derivado en una ayuda económica" para esta asociación.
El Ayuntamiento de San Sebastián limitará los eventos en la Parte Vieja y el centro para frenar la saturación
El alcalde de San Sebastián, Jon Insausti, ha explicado en rueda de prensa que se trata de "priorizar al residente" y de "meter mano" a aquellos "elementos que generan malestar o preocupación entre los vecinos", aunque ha precisado que hay eventos que son "inamovibles" por tener mucho arraigo y formar parte de la identidad de esos barrios.
Andueza reitera que los herederos del franquismo tienen que pedir perdón por el bombardeo de Gernika y no el Gobierno
Durante su intervención en el Forum Europa-Tribuna Euskadi, el secretario general del PSE-EE ha asegurado que el Gobierno español fue también "víctima" del alzamiento militar. Andueza ha respondido de esta forma a la petición del lehendakari al Gobierno español para que realice un acto de reparación y de reconocimiento del agravio cometido en la dictadura de Franco.
Teresa Peramato, renombrada fiscal progresista experta en violencia de género
Teresa Peramato es fiscal de carrera con 35 años de ejercicio y tiene el "reconocimiento unánime" de los operadores jurídicos. Cuenta con una amplia trayectoria especialmente en materia de lucha contra la violencia de género. De hecho, es considerada "una de las grandes impulsoras" de la especialización judicial en esta materia.
Los Mossos d' Esquadra harán público el origen de los detenidos en sus balances anuales a partir de enero
La policía autonómica catalana ha anunciado que incluirá el origen de las personas detenidas en sus informes anuales desde 2025, siguiendo el modelo implantado por la Ertzaintza el mes pasado. La consellera ha defendido que el objetivo es interpretar mejor el fenómeno delictivo sin alimentar discursos que vinculan inseguridad e inmigración.
El Gobierno español propone a Teresa Peramato como nueva fiscal general del Estado
El Ejecutivo español ha dado el paso horas después de que Álvaro García Ortiz haya presentado su renuncia, condenado por el Supremo a dos años de inhabilitación, en el primer caso en la historia en que un fiscal general es condenado por la Sala de lo Penal.
El PNV destaca que Euskadi tendrá unos presupuestos que responden "a las preocupaciones de la ciudadanía"
La parlamentaria Alaitz Zabala ha querido subrayar que los presupuestos de Euskadi nacen del acuerdo de dos partidos diferentes y que responden al acuerdo de Gobierno.