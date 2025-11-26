El presidente alemán viajará el viernes a Gernika en una visita marcada por la memoria del bombardeo

El presidente alemán, Frank-Walter Steinmeier, llegará hoy a Madrid y está previsto que viaje este viernes a Gernika, donde participará en un acto de homenaje a los fallecidos en el bombardeo de la Legión Condor. Mientras se ultima el programa definitivo, la falta de concreción ha generado cierto malestar institucional, especialmente por no conocerse aún qué representantes del Gobierno español estarán presentes. Lo que sí se ha confirmado es que el rey Felipe VI acudirá al acto y que, antes de viajar a Gernika, el lehendakari recibirá a Steinmeier en Ajuria Enea.

A la espera de que se cierre la agenda, desde el Gobierno Vasco han puesto en valor la importancia histórica de esta visita. La portavoz, Maria Ubarretxena, ha subrayado en Euskadi Irratia que la presencia del presidente alemán supone un gesto relevante de reconocimiento hacia Gernika y su memoria colectiva.

Otro de los puntos aún sin resolver es si en el acto se realizará algún reconocimiento específico a las víctimas. En los últimos días, algunos colectivos han reclamado al Gobierno español que pida perdón por lo ocurrido en 1937. El secretario general del PSE, Eneko Andueza, ha considerado que ese gesto debe recaer en quienes, según sus palabras, son los herederos del franquismo. Una reflexión en la misma línea que la expresada recientemente por el director de Gogora, Alberto Alonso, que ha insistido en que un Gobierno democrático no debe pedir perdón por hechos cometidos por un régimen dictatorial.

Tras el homenaje en el cementerio de Gernika, Steinmeier acudirá al Museo de la Paz y, por la tarde, se trasladará a Bilbao para visitar el Colegio Alemán y el Museo Guggenheim, dentro de una agenda que busca remarcar la memoria, la reconciliación y las relaciones bilaterales entre ambos países.