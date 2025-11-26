Albiste da
Alemaniako presidentea Gernikan izango da ostiralean, bonbardaketaren memoriak markatutako bisitan

Frank-Walter Steinmeier Alemaniako presidentea Espainiara joango da gaur, eta ostiralean Gernikara, bonbardaketaren biktimak gogoratzeko ekitaldi batean parte hartzera. Agenda itxi baten faltak eta Espainiako Gobernuaren ordezkaritzari buruzko zalantzak erakundeen ezinegona eragin du.

Hoyerswerda (Germany), 24/11/2025.- German President Frank-Walter Steinmeier addresses the media during his visit in Hoyerswerda, Germany, 24 November 2025. During his visit, Steinmeier was informed about various exchange and participation opportunities, including talking to politically active young people, visiting the Kulturfabrik Hoyerswerda association's community repair workshop and discussing volunteer work and the future prospects of the people of Hoyerswerda. (Alemania) EFE/EPA/HANNIBAL HANSCHKE
Frank-Walter Steinmeier Alemaniako presidentea. Argazkia: EFE
author image

EITB

Azken eguneratzea

Frank-Walter Steinmeier Alemaniako presidentea gaur iritsiko da Madrilera, eta ostiralean Gernikara joango da, Kondor Legioaren bonbardaketan hildakoak omentzeko ekitaldi batean parte hartzeko. Behin betiko programaren zehaztasun faltak ezinegona eragin du erakundeen artean, batez ere Espainiako Gobernuko zein ordezkari egongo diren oraindik ez dakigulako. Baieztatu dena da Felipe VI.a erregea ekitaldira joango dela eta, Gernikara joan aurretik, lehendakariak Steinmeier hartuko duela Ajuria Enean.

Agenda ixteko zain, Eusko Jaurlaritzak bisita honen garrantzi historikoa nabarmendu du. Maria Ubarretxena bozeramaileak Euskadi Irratian azpimarratu duenez, Alemaniako presidentearen presentzia Gernika eta bere oroimen kolektiboa aitortzeko keinu garrantzitsua da.

Azken egunotan, zenbait kolektibok Espainiako Gobernuari eskatu diote barkamena eska dezan eskatu diote 1937an gertatutakoagatik. Eneko Andueza PSEko idazkari nagusiak uste du keinu hori frankismoaren oinordekoek egin behar dutela. Gogora Institutuko zuzendari Alberto Alonsok ildo beretik egin zuen hausnarketa, eta azpimarratu du gobernu demokratiko batek ez duela barkamenik eskatu behar diktadura-erregimen batek egindako ekintzengatik.

Gernikako omenaldiaren ondoren, Steinmeier Bakearen Museora joango da eta, arratsaldean, Bilbora joango da Eskola Alemaniarra eta Guggenheim Museoa bisitatzera, bi herrialdeen arteko oroimena, adiskidetzea eta aldebiko harremanak azpimarratzea helburu duen agenda baten barruan.

