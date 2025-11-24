MEMORIA HISTORIKOA
Felipe VI.a erregeak Gernikako bonbardaketaren biktimak omentzeko ekitaldian parte hartuko du ostiral honetan

Espainiako erregearekin batera, Frank-Walter Steinmeier Alemaniako presidentea ere izango da Gernikan.

Felipe VI.a erregearen artxiboko irudia.

EITB

Azken eguneratzea

Felipe VI.a erregea Gernikara joango da ostiral honetan, Gernikako 1937ko bonbardaketaren biktimak omentzeko ekitaldi batean parte hartzeko. Espainiako erregearekin batera, Frank-Walter Steinmeier Alemaniako presidentea ere izango da.

Espainiako Errege Etxearen agenda ofizialean agertzen ez den arren, omenaldiak, Radio Euskadik baieztatu duenez, Estatuko ordezkaritza instituzional gorena izango du. Felipe VI.ari harrera egingo dio Imanol Pradales lehendakariak Gernikan, ikusmin handia piztuko duen ekitaldian. Izan ere, Pradalesek "erreparaziorako, errekonozimendurako eta aitortzarako keinuak" egin ditzala eskatu zion Estatuari joan den ostiralean, Alemaniako buruzagiak egingo dituenen neurrikoak.

Steinmeier presidenteak Condor Legioaren biktimei omenaldia egiteko bisita historikoa da, eta lehendakariak Ajuria Enean egingo dio harrera. Gainera, Espainiako erregeak ekitaldian parte hartzeak luzatu egingo du omenaldiaren itzala.

Gernikan, Felipe VI.ak eta Pradalesek elkarrekin hartuko dute Steinmeier. Bonbardaketatik bizirik atera ziren herritar batzuekin eta biktimen senitartekoekin batera, Gernikako hilerrian lore-eskaintza egingo dute. Horixe izango da ekitaldiaren muin emozionala, erreparazio-keinuaren isla. Zeremonia horren ondoren, ordezkaritza Bakearen Museora joango da.

Ez da jakinarazi Steinmeierrek barkamena eskatuko duen ala ez, ezta zer esango duen ere. Eta zalantza berdinak daude Felipe VI.a erregearen hitzaldiaren inguruan.

Espainiako Felipe VI.a Gernika Lumo Memoria Historikoa Politika

