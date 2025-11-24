El rey Felipe VI participará este viernes en el acto de homenaje a las víctimas del bombardeo de Gernika

El rey Felipe VI viajará este viernes a Gernika para participar en un acto de desagravio sin precedentes en memoria de las víctimas del bombardeo de Gernika en 1937. Junto al monarca español, también acudirá a la villa vizcaína el presidente de Alemania, Frank-Walter Steinmeier.

Aunque aún no figura en la agenda oficial de la Casa Real española, el homenaje, según ha confirmado Radio Euskadi, contará con la máxima representación institucional del Estado. Felipe VI será recibido por el lehendakari, Imanol Pradales, en Gernika, en un despliegue que ha levantado una fuerte expectación. Y es que Pradales reclamó el pasado viernes al Estado “gestos de reparación, reconocimiento y desagravio”, similar a los que está previsto que realice el líder alemán.

La visita del presidente Steinmeier para rendir homenaje a las víctimas de la Legión Condor ya era histórica, al igual que sea recibido por el lehendakari en Ajuria Enea. Ahora, además, la participación del rey español en el acto refuerza aún más la dimensión del homenaje.

En Gernika, Felipe VI y Pradales recibirán conjuntamente a Steinmeier. Junto a otras autoridades, supervivientes del bombardeo y familiares de víctimas, participarán en el cementerio de Gernika en una ofrenda floral que se perfila como el núcleo emocional del acto, una escenificación del gesto de reparación. Tras esta ceremonia, la delegación se trasladará al Museo de la Paz.

Por ahora se desconocen los detalles del reconocimiento que ofrecerá Steinmeier, si pedirá perdón o no. Y las mismas dudas rodean a la intervención del rey Felipe VI, en un clima marcada marcado por las altas expectativas generadas tras la apelación pública del lehendakari.