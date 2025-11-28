Homenaje en Gernika
Homenaje a las víctimas del bombardeo de Gernika

18:00 - 20:00
Euskaraz irakurri: Gernikako bonbardaketaren biktimei omenaldia

En él han participado el presidente de Alemania, el rey de España Felipe VI o el lehendakari Pradales, entre muchas otras autoridades y representantes institucionales.

Un superviviente del bombardeo de Gernika agradece "emocionado" la visita de Steinmeier y pide que "no ocurra más"

Emilio Aperribay, uno de los supervivientes del bombardeo de Gernika en abril de 1937, ha asegurado estar "emocionado" ante el homenaje que se rendirá este viernes a las víctimas en la localidad vizcaína y ha expresado su agradecimiento por este gesto al presidente de Alemania, que le trasladará en una carta en la que también espera que lo sucedido "no ocurra en ningún sitio más".
