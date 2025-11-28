CORRUPCIÓN POLÍTICA

Guardar
Quitar de mi lista
¿Quieres guardar el contenido?
Inicia sesión para guardar el contenido y aprovecharte de las ventajas de Orain.

Koldo García opta por no declarar ante el juez tras pasar su primera noche en prisión

El exasesor ministerial ha optado por no declarar ante el magistrado, al que ha dicho que no tiene información para responder, tras ser citado a raíz del último informe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil sobre los contratos de compra de mascarillas y de test de antígenos o pruebas PCR en Canarias durante la pandemia.
MADRID, 27/11/2025.- Koldo García, exasesor del ministro José Luis Ábalos, llega al Tribunal Supremo, donde el juez Leopoldo Puente decide si le envía a prisión preventiva o mantiene en libertad ante la gravedad de las penas que pide la Fiscalía contra ellos el mismo día en el que el comisionista y presunto corruptor Víctor de Aldama comparece en la Audiencia Nacional como investigado. EFE/ Fernando Villar
Koldo García, este jueves. Foto: EFE.
Euskaraz irakurri: Koldo Garciak epailearen aurrean ez deklaratzea erabaki du, lehen gaua kartzelan igaro ostean
author image

Agencias | EITB

Última actualización

Koldo García se ha acogido este viernes a su derecho a no declarar ante el juez de la Audiencia Nacional Ismael Moreno, ante el que estaba citado un día después de ingresar en prisión preventiva y sin fianza por la parte del caso Koldo que se investiga en el Tribunal Supremo.

El que fuera asesor del exministro José Luis Ábalos, también encarcelado, ha llegado a los calabozos de la Audiencia Nacional a las 08:45 horas, conducido por la Guardia Civil desde la cárcel de Soto del Real, donde ha pasado su primera noche en prisión.

Según indican fuentes jurídicas a agencias, el exasesor ministerial ha optado por no declarar ante el magistrado, al que ha dicho que no tiene información para responder, tras ser citado a raíz del último informe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil sobre los contratos de compra de mascarillas y de test de antígenos o pruebas PCR en Canarias durante la pandemia.

La abogada de Koldo García ha dicho que el exasesor tiene previsto hablar cuando le den la copia de sus teléfonos y los dispositivos que le fueron incautados, aún en poder del Juzgado Central de Instrucción número dos. Además, ha señalado que García está "tranquilo".

La citación de este viernes era previa a la decisión del magistrado Leopoldo Puente de enviar tanto al exasesor como al exministro a la cárcel por el riesgo "extremo" de fuga.

El informe sobre el que el juez pretendía preguntar a Koldo García apunta a que el comisionista Víctor de Aldama, considerado "nexo" corruptor de esta trama, tenía a sueldo al asesor, que a cambio de 10 000 euros al mes influía en su favor en distintas administraciones, incluida la de Canarias, un extremo que este empresario, también investigado, confirmó ayer al instructor de la causa.

Corrupción Política Mascarillas Audiencia Nacional Juicios Política

Te puede interesar

José Luis Abalos y Koldo García
18:00 - 20:00
EN DIRECTO
Hace  min.

El Tribunal Supremo envía a José Luis Ábalos y Koldo García a prisión provisional por riesgo de fuga

El magistrado Leopoldo Puente ha atendido la petición del fiscal y la acusación popular y ha ordenado su encarcelamiento ante el riesgo de que se fuguen por las elevadas condenas a las que se exponen en la causa de los contratos de las mascarillas firmados por el Ministerio de Transportes durante la pandemia.                                                    

Cargar más
Publicidad
X