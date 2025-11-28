USTELKERIA POLITIKOA

Koldo Garciak epailearen aurrean ez deklaratzea erabaki du, lehen gaua kartzelan igaro ostean

Ministerioko aholkulari ohiak magistratuari esan dio ez daukala erantzuteko informaziorik. Guardia Zibilaren Unitate Zentral Operatiboak (UCO) maskarak erosteko eta antigenoen testak edo PCR probak egiteko kontratuei buruz egindako azken txostenaren harira deitu du Leopoldo Puente magistratuak deklaratzera. 

Koldo Garcia, ostegun honetan. Argazkia: EFE.
Koldo Garciak Ismael Moreno Auzitegi Nazionaleko epailearen aurrean ez deklaratzeko eskubideari heldu dio ostiral honetan. Auzitegi Gorenean ikertzen ari den Koldo auziarekin lotuta, behin-behineko eta fidantzarik gabeko espetxealdian sartu eta biharamunean.

Jose Luis Abalos ministro ohiaren aholkulari izandakoa, hura ere espetxeratua, 08:45ean iritsi da Auzitegi Nazionaleko ziegetara. Guardia Zibilak eraman du haraino Soto del Realeko espetxetik, bertan lehen gaua igaro ostean. 

Iturri juridikoek agentziei adierazi dietenez, Ministerioko aholkulari ohiak magistratuari esan dio ez daukala erantzuteko informaziorik. Guardia Zibilaren Unitate Zentral Operatiboak (UCO) maskarak erosteko eta antigenoen testak edo PCR probak egiteko kontratuei buruz egindako azken txostenaren harira deitu du Leopoldo Puente magistratuak deklaratzera. 

Koldo Garciaren abokatuak esan du aholkulari ohiak hitz egingo duela, behin bere telefonoen kopia eta konfiskatu zizkioten gailuak ematen dizkiotenean, oraindik Instrukzioko bigarren Epaitegi Zentralaren esku baitaude horiek. Gainera, Garcia "lasai" dagoela adierazi du.

Leopoldo Puente magistratuak aholkulari ohia eta ministro ohia kartzelara bidaltzea erabaki aurretik zituen zitatua gaurko, atzo bidali zituen horiek espetxera, ihes egiteko "muturreko" arriskua zegoela ikusirik. 

Guardia Zibilaren azken txostenari buruz galdetu nahi zion epaileak Koldo Garciari. Txosten horren arabera, Victor de Aldama komisionistak, trama horrtan ustelkeriaren "lotura" funtzioa zuenak, soldatapean zuen aholkularia, eta hilean 10.000 euroren truke haren alde egiten zuen hainbat administraziotan, Kanarietakoa barne. Halaxe baieztatu zion atzo instrukzio-epaileari Aldamak berak, ikerketapean dena hori ere. 

