Jose Luis Abalos eta Koldo Garcia behin-behinean espetxeratzea agindu du Gorenak, ihes egiteko arriskuagatik

Leopoldo Puente Auzitegi Goreneko magistratuak Jose Luis Abalos ministro ohia eta haren aholkulari izandako Koldo Garcia fidantzarik gabe behin-behinean espetxera bidaltzea erabaki du, pandemia garaian Garraio Ministerioak maskaren salerosketan egindako ustezko irregulartasunengatik. 

EITB

