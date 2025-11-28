GERNIKA
Guardar
Quitar de mi lista
¿Quieres guardar el contenido?
Inicia sesión para guardar el contenido y aprovecharte de las ventajas de Orain.

Vandalizan la réplica del Guernica en Gernika-Lumo con pintadas reivindicativas

18:00 - 20:00
Varios operarios limpian las pintadas con las que ha amanecido vandalizado el mural del Guernica de Picasso. EFE.
Euskaraz irakurri: Gernikako erreplika bandalizatu dute Gernika-Lumon, aldarrikapen pintaketekin
author image

EITB

Última actualización

La reproducción del mural ha amanecido cubierta de mensajes como «Erregea kanpora» y «Queremos libertad», que los servicios municipales han retirado a primera hora del día.

GERNIKA (BIZKAIA), 28/11/2025.-Varios operarios limpian las pintadas con las que ha amanecido vandalizado el mural del Guernica de Picasso en la localidad de Gernika (Bizkaia), que este viernes acude el presidente de la República Federal de Alemania Frank-Walter Steinmeier, el primer mandatario de Alemania en visitar la ciudad de Gernika, donde participa junto al rey Felipe VI en una ofrenda floral en memoria de las víctimas del bombardeo de esta localidad vizcaína durante la Guerra Civil. EFE/ Luis Tejido
Gernika Lumo Política

Te puede interesar

José Luis Abalos y Koldo García
18:00 - 20:00
EN DIRECTO
Hace  min.

El Tribunal Supremo envía a José Luis Ábalos y Koldo García a prisión provisional por riesgo de fuga

El magistrado Leopoldo Puente ha atendido la petición del fiscal y la acusación popular y ha ordenado su encarcelamiento ante el riesgo de que se fuguen por las elevadas condenas a las que se exponen en la causa de los contratos de las mascarillas firmados por el Ministerio de Transportes durante la pandemia.                                                    

Cargar más
Publicidad
X