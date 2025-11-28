Vandalizan la réplica del Guernica en Gernika-Lumo con pintadas reivindicativas
La reproducción del mural ha amanecido cubierta de mensajes como «Erregea kanpora» y «Queremos libertad», que los servicios municipales han retirado a primera hora del día.
