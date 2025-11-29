Varios heridos y un detenido en las protestas contra una carpa de Vox en San Sebastián

Varias personas resultaron heridas durante los incidentes producidos este pasado viernes en el barrio de Intxaurrondo de San Sebastián durante una protesta contra la carpa que montó Vox.

Decenas de vecinos se reunieron contra la presencia del partido ultraderechista, y ante un fuerte despliegue de la Ertzainta, realizaron una protesta que derivó en altercados.

El Departamento de Seguridad asegura que los manifestantes lanzaron cohetes contra los agentes, de los que seis resultaron heridos, y un manifestante fue detenido acusado de desórdenes públicos.