Zenbait zauritu eta atxilotu bat Voxen karpa baten aurkako protestetan, Donostian
Zenbait pertsona zauritu ziren joan den ostiralean Donostiako Intxaurrondo auzoan izandako istiluetan, Voxek antolatu zuen karparen aurkako protesta batean.
Dozenaka herritar bildu ziren alderdi ultraeskuindarraren ekitaldiaren aurka, eta Ertzaintzaren dispositibo handi baten aurrean, protesta egin zuten eta istiluak sortu ziren.
Segurtasun Sailaren arabera, manifestariek suziriak jaurti zituzten agenteen aurka, eta horietako sei zauritu egin ziren. Manifestari bat atxilotu zuten, desordena publikoak eragitea egotzita.
Pradalesek deitoratu du Espainiako Estatuak Gernikako bonbardaketagatik barkamena eskatzeko "aukera bikain hau pasatzen utzi izana"
Frank-Walter Steinmeier Alemaniako presidentearen erantzukizun historikoko keinuaren eta Espainiako Estatuko ordezkari nagusiak eragindako kaltea ez aitortzearen arteko "kontrastea" azpimarratu du lehendakariak.
Steinmeier: "Gerraren izugarrikeria eta pertsona errugabeen zaurgarritasuna modu ezabaezinean idatzi dira Gernikan"
Frank-Walter Steinmeier Alemaniako presidenteak eta Elke Büdenbender lehen damak Gernikan egindako ekitaldi hunkigarrian parte hartu dute ostiral honetan. Lehendakariak, Felipe VI.ak eta erakundeetako hainbat ordezkarik ere parte hartu dute omenaldian.
Espainiako erregeak Gernikara egindako bisitak tentsio politikoa eta Estatuak barkamena eskatzeari buruzko eztabaida berpiztu ditu
Erregeak barkamena eskatu ez izana deitoratu du EAJk, eta PSE-EEk eta PPk frankismoa egungo gobernuarekin edo monarkiarekin lotzeko edozein asmo errefusatu dute. EH Bilduk ez du ekitaldietan parte hartu eta erregea "frankismoaren oinordekoa" dela salatu du.
Herritarren karpeta bakarra eta erantzukizunpeko adierazpenak, izapideak errazteko EAEn
Euskal administraziotan kudeaketa desberdinak egiteko, datuak eta dokumentuak behin bakarrik ematea ahalbidetuko du gune digital berriak. Datorren urtean lehen bertsioa martxan egotea espero da.
Gernikako bonbardaketaren biktimei omenaldia
Bertan parte hartu dute Alemaniako presidenteak, Felipe VI .a Espainiako erregeak eta Pradales lehendakariak, beste agintari eta erakundeetako ordezkari askoren artean.
Gernikako bonbardaketatik bizirik atera zen gizon batek "hunkituta" eskertu du Steinmeierren bisita eta "gehiago ez gertatzeko" eskatu du
Emilio Aperribay 1937ko apirilean Gernikako bonbardaketatik bizirik atera zen pertsonetako batek adierazi duenez, "hunkituta" dago ostiral honetan Bizkaiko udalerrian biktimei egingo zaien omenaldiaren aurrean, eta eskerrak eman dizkio Alemaniako presidenteari, gertatutakoa "beste inon ez gertatzea" espero baitu.
Honela bizi izan zuten Gernikako bonbardaketa Mari Karmen Agirrek eta Crucieta Etxabek
Euskadi Irratiak 1937ko bonbardaketa bizi izan zuten bi emakume elkarrizketatu ditu, eta gogora ekarri dituzte orduko bizipenak. Egun hartan gertatutakoa ondo gogoratzen dute biek, eta euren testigantzak oso garrantzitsuak dira jasandakoa inoiz ez ahazteko.
Gernikako erreplika bandalizatu dute Gernika-Lumon, aldarrikapen pintaketekin
Muralaren erreprodukzioak "Erregea kanpora" eta "Askatasuna nahi dugu" bezalako mezuekin argitu du eguna. Udal zerbitzuek eguneko lehen orduan kendu dituzte pintaketak.
Pradales lehendakariak Frank-Walter Steinmeier Alemaniako presidentea hartu du Ajuria Enean
Frank-Walter Steinmeier Ajuria Enera iritsi da, eta bertan harrera egin dio Imanol Pradales lehendakariak. Aurresku batek eman dio hasiera harrera ofizialari.