INTXAURRONDO
Gorde
Kendu nire zerrendatik
Edukia gorde nahi duzu?
Hasi saioa edukia gordetzeko eta Orain-en abantailak aprobetxatzeko.

Zenbait zauritu eta atxilotu bat Voxen karpa baten aurkako protestetan, Donostian

Dozenaka pertsona bildu ziren ostiral honetan alderdi ultraeskuindarraren aurka, eta istiluak izan ziren manifestarien eta Ertzaintzaren artean.
author image

EITB

Azken eguneratzea

Zenbait pertsona zauritu ziren joan den ostiralean Donostiako Intxaurrondo auzoan izandako istiluetan, Voxek antolatu zuen karparen aurkako protesta batean.

Dozenaka herritar bildu ziren alderdi ultraeskuindarraren ekitaldiaren aurka, eta Ertzaintzaren dispositibo handi baten aurrean, protesta egin zuten eta istiluak sortu ziren.

Segurtasun Sailaren arabera, manifestariek suziriak jaurti zituzten agenteen aurka, eta horietako sei zauritu egin ziren. Manifestari bat atxilotu zuten, desordena publikoak eragitea egotzita.

Donostia Gipuzkoa VOX Ultraeskuina Manifestazioak Politika

Zure interesekoa izan daiteke

Gehiago ikusi
Publizitatea
X