Hoy es noticia
Conflicto Venezuela-EE.UU. |
Xabat Illarregi, campeón en Navarra |
El gran tablero mundial |

Aniversario

Guardar
Quitar de mi lista
¿Quieres guardar el contenido?
Inicia sesión para guardar el contenido y aprovecharte de las ventajas de Orain.

Homenaje a Mikel Zabalza en Orbaizeta, 40 años después de que la Guardia Civil lo matara

Omenaldia Mikel Zabalzari Orbaizeta jaioterrian, Guardia Zibilak hil zuela 40 urte direnean Senide eta lagunak bildu dira urteurren berezi honetan, familiaren etxe aurrean duen monolitoaren inguruan Gaurkoan gainera, bertan izan da Hego Euskal Herrian barrena bere figuraren erakusketa daraman autobusa
18:00 - 20:00

Homenaje a Mikel Zabalza. Imagen tomada del vídeo.

Euskaraz irakurri: Omenaldia Mikel Zabalzari Orbaizeta jaioterrian, Guardia Zibilak hil zuela 40 urte direnean
author image

EITB

Última actualización

Mikel Zabalza ha sido homenajeado hoy en su localidad natal de Orbaizeta, 40 años después de ser asesinado por la Guardia Civil. En el homenaje también ha estado presente el autobús que lleva la exposición de su figura por Hego Euskal Herria.

Así vivió la desaparición y posterior asesinato de Mikel Zabalza hace 40 años
Víctimas de abusos policiales Pamplona Política Navarra

Te puede interesar

Cargar más
Publicidad
X