40 aniversario
Guardar
Quitar de mi lista
¿Quieres guardar el contenido?
Inicia sesión para guardar el contenido y aprovecharte de las ventajas de Orain.

Así se vivió la desaparición y el posterior asesinato de Mikel Zabalza hace 40 años

18:00 - 20:00
Euskaraz irakurri: Horrela bizi izan zen Mikel Zabalzaren desagerpena eta ondorengo hilketa duela 40 urte

Última actualización

Se cumplen 40 años de la detención y muerte de Mikel Zabalza, el joven autobusero navarro cuyo cuerpo apareció en el Bidasoa 20 días después de ser arrestado por la Guardia Civil. Más de 30 años después, los gobiernos vasco y el navarro reconocieron a Zabalza como víctima de la violencia política. Nunca se celebró juicio alguno para esclarecer cómo murió. 

Víctimas de abusos policiales Política

Te puede interesar

Mikel Zabalzari omenaldia
18:00 - 20:00
EN DIRECTO
Hace  min.

Emotivo homenaje a Mikel Zabalza en el 40 aniversario de su desaparición

Durante el acto, su hermana, Idoia Zabalza, ha señalado que siguen reivindicando "verdad y justicia" para Mikel y ha pedido que el caso no caiga en el olvido. El cadáver de Mikel Zabalza apareció en 1985 en el río Bidasoa veinte días después de su detención por la Guardia Civil. Casi cuatro décadas más tarde fue reconocido por el Gobierno Vasco como víctima de las Fuerzas de Seguridad. 
Cargar más
Publicidad
X