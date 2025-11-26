40. urteurrena
Mikel Zabalza desagarrerazi eta hil zutenekoa, hemen

18:00 - 20:00

40 urte bete dira Mikel Zabalza atxilotu eta hil zutela. Guardia Zibilak atxilotu eta 20 egunera agertu zen haren gorpua Bidasoan. 30 urte geroago, Eusko Jaurlaritzak eta Nafarroako Gobernuak aitortu zuten Zabalza indarkeria politikoaren biktima izan zela. Inoiz ez zen epaiketarik egin nola hil zen argitzeko. 

Polizia abusuen biktimak Politika

