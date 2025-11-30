Albiste da
Venezuela-AEB gatazka |
Xabat Illarregi txapeldun |
Potentzien lehia handia |

Urteurrena

Gorde
Kendu nire zerrendatik
Edukia gorde nahi duzu?
Hasi saioa edukia gordetzeko eta Orain-en abantailak aprobetxatzeko.

Omenaldia Mikel Zabalzari Orbaizeta jaioterrian, Guardia Zibilak hil zuela 40 urte bete direnean

Omenaldia Mikel Zabalzari Orbaizeta jaioterrian, Guardia Zibilak hil zuela 40 urte direnean Senide eta lagunak bildu dira urteurren berezi honetan, familiaren etxe aurrean duen monolitoaren inguruan Gaurkoan gainera, bertan izan da Hego Euskal Herrian barrena bere figuraren erakusketa daraman autobusa
18:00 - 20:00

Mikel Zabalzari egindako omenaldia. Bideotik hartutako irudia.

author image

EITB

Azken eguneratzea

Omenaldia egin diote gaur Mikel Zabalzari Orbaizetan, jaioterrian, Guardia Zibilak hil zuela 40 urte bete direnean. Gaurkoan, gainera, Hego Euskal Herrian barrena haren inguruko erakusketa daraman autobusa ere izan da bertan.

Horrela bizi izan zen Mikel Zabalzaren desagerpena eta ondorengo hilketa duela 40 urte
Polizia abusuen biktimak Iruñea Politika Nafarroa

Zure interesekoa izan daiteke

Gehiago ikusi
Publizitatea
X