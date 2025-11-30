Omenaldia Mikel Zabalzari Orbaizeta jaioterrian, Guardia Zibilak hil zuela 40 urte bete direnean
Omenaldia egin diote gaur Mikel Zabalzari Orbaizetan, jaioterrian, Guardia Zibilak hil zuela 40 urte bete direnean. Gaurkoan, gainera, Hego Euskal Herrian barrena haren inguruko erakusketa daraman autobusa ere izan da bertan.
Zure interesekoa izan daiteke
Milaka pertsona bildu dira Madrilen, Espainiako banderekin, PPk hauteskunde orokorrak eskatzeko egindako protestan
Alberto Nuñez Feijoo PPko presidente denetik PPk Espainiako Gobernuaren aurka egin duen zazpigarren protesta izan da. Isabel Diaz Ayuso Madrilgo Erkidegoko presidenteak esan du "ETA Euskadiri eta Nafarroari egindako erasoa prestatzen ari" dela, eta gogor egin du EH Bilduren eta EAJren aurka.
Estatutua betetzea eta PSOEk ustelkerian duen inplikazioa, EAJren "marra gorriak" Sanchezekin
Hala ziurtatu du EAJren BBBko presidenteak Radio Euskadin egindako elkarrizketa batean.
Euskal Herriko Torturatuen Sareak babestu egin du Raul Fuentes Villota ETAko presoak bere tortura salaketa berriro irekitzeko egin duen eskaera
Sareak ustezko tortura kasu guztiak aitortzeko eskatu du, egia, justizia eta erreparazioa bermatzeko, eta Raul Fuentesen eta Mikel Zabalzaren kasuetan izan den "zigorgabetasuna" salatu du.
Donostiako Altza auzoan Denis Itxasoren aurkako pintaketak agertu izana gaitzetsi du PSE-EEk
Eusko Jaurlaritzako Etxebizitza sailburuari "mafioso" deitu diote, eta "Auditz Akular ez ukitu" ere idatzi dute, Itxasok eremu horretarako aurkeztutako proiektu bati erreferentzia eginez.
EAJ: "Deigarria da EH Bilduk aurrekontuak eskuinekotzat jotzea eta PPk ezkerrekotzat"
"Horrek erakusten du bide onetik goazela", esan du Joseba Diez Antxustegi EAJk Legebiltzarrean duen bozeramaileak. Kontu publikoak "zentralitatean" oinarrituta daudela nabarmendu du, moderaziotik abiatuta, eta "erronka nagusiei" erantzuten dietela, hala nola segurtasunarekin, etxebizitzarekin eta osasunarekin lotutakoei.
Felipe VI.ak Gernikako "biktimak umiliatu" zituela uste du EH Bilduk; PSE-EEren eta PPren ustez, Espainiako Gobernuak ez du barkamenik eskatu behar
Frank-Walter Steinmeier Alemaniako Errepublika Federaleko presidentea bonbardaketagatik barkamena eskatzera etorri denekoa "galdutako aukera" izan dela berretsi du EAJk.
Hainbat zauritu eta atxilotu bat Donostian, Voxen karpa baten aurkako protestetan
Dozenaka pertsona bildu dira ostiralean alderdi ultraeskuindarraren aurka, eta istiluak izan dira manifestarien eta Ertzaintzaren artean.
Pradalesek deitoratu du Espainiako Estatuak Gernikako bonbardaketagatik barkamena eskatzeko "aukera bikain hau pasatzen utzi izana"
Frank-Walter Steinmeier Alemaniako presidentearen erantzukizun historikoko keinuaren eta Espainiako Estatuko ordezkari nagusiak eragindako kaltea ez aitortzearen arteko "kontrastea" azpimarratu du lehendakariak.
Steinmeier: "Gerraren izugarrikeria eta pertsona errugabeen zaurgarritasuna modu ezabaezinean idatzi dira Gernikan"
Frank-Walter Steinmeier Alemaniako presidenteak eta Elke Büdenbender lehen damak Gernikan egindako ekitaldi hunkigarrian parte hartu dute ostiral honetan. Lehendakariak, Felipe VI.ak eta erakundeetako hainbat ordezkarik ere parte hartu dute omenaldian.