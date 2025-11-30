Hoy es noticia
Miles de personas inundan con banderas de España la protesta del PP en Madrid para exigir elecciones generales

Se trata de la séptima protesta del PP contra el Gobierno español desde que Alberto Núñez Feijóo llegó a la presidencia del PP. La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha asegurado que ETA está "preparando su asalto al País Vasco y Navarra" y ha cargado duramente contra EH Bildu y PNV.

Euskaraz irakurri: Milaka pertsona bildu dira Madrilen, Espainiako banderekin, PPk hauteskunde orokorrak eskatzeko egindako protestan
Agencias | EITB

Última actualización

Miles de personas han acudido este domingo a la explanada del Templo de Debod, en Madrid, para secundar la protesta del PP contra la "corrupción" que rodea al Gobierno español de Pedro Sánchez y exigir la convocatoria de elecciones generales ya. Han sido 80 000 según los organizadores y 40 000, según la delegación del Gobierno en Madrid.

Los asistentes a este concentración -bajo el lema 'Efectivamente: ¿Mafia o democracia?'- han inundado este espacio con banderas de España y no del PP, después de que el partido dijera que era una protesta sin siglas. Además, portaban pancartas en las que se leía 'Dimisión ya', 'Separación de poderes' o 'Independencia judicial'.

La movilización ha estado amenizada por Carlos Moreno, Dj Pulpo, habitual en los actos del PP, que ha programado música como la de 'El Padrino'. "Es la banda sonora que define al Gobierno de Pedro Sánchez", ha dicho a los presentes en el Templo de Debod.

Se trata de la séptima protesta del PP contra el Gobierno español desde que Alberto Núñez Feijóo llegó a la presidencia del PP. Este partido ya eligió este mismo escenario de Templo de Debod para otra protesta el 3 de diciembre de 2023 contra la amnistía y en defensa de la igualdad en medio de las negociaciones de PSOE y Junts. Aquella protesta de diciembre fue una de las menos concurridas del PP.

La encarcelación de José Luis Ábalos ha sido el detonante para convocar esta protesta. Los 'populares' consideran que "no es un hecho aislado", sino que evidencia que Sánchez es la "manzana podrida" y el "nexo corruptor".

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, ha caldeado el ambiente antes de la intervención del presidente del PP en este acto político, aludiendo a "un gobierno que nació en un caserío de los montes del País Vasco y morirá en las urnas".

Por su parte, la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha asegurado que ETA está "preparando su asalto al País Vasco y Navarra" mientras "sostiene" al presidente Pedro Sánchez. Asimismo, ha cargado duramente contra EH Bildu y PNV.

"El Gobierno español está llamando a protestar contra los jueces, y yo les convoco a hacerlo contra los corruptos", ha proclamado Feijóo, para animar a secundar esta convocatoria, en la que está arropado por los expresidentes José María Aznar y Mariano Rajoy.

Feijóo ha denunciado que la corrupción que a su entender rodea al Gobierno español y al PSOE "no es un error puntual", y ha recalcado que "el sanchismo está en la cárcel y tiene que salir del Gobierno". En su intervención, el líder de los populares ha vuelto a exigir elecciones y se ha dirigido a todos los partidos para que se enfrenten al Gobierno de Sánchez.

"El sanchismo es corrupción política, económica, institucional, social y moral", ha advertido Feijóo en su intervención en la concentración, a la que se han sumado alrededor de 80 000 personas, según fuentes del partido.

En este contexto, Javier de Andrés, presidente del PP vasco, también ha acudido a la concentración convocada por el PP, y ha dicho que le "avergüenza" que haya gente que se manifieste contra la justicia. "Queremos apoyar la justicia, la verdad y manifestarnos contra la corrupción y contra los bribones del partido socialista", ha subrayado.

Javier de Andrés
PP España Pedro Sánchez Alberto Núñez Feijóo Madrid Política

