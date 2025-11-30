Miles de personas inundan con banderas de España la protesta del PP en Madrid para exigir elecciones generales
Se trata de la séptima protesta del PP contra el Gobierno español desde que Alberto Núñez Feijóo llegó a la presidencia del PP. La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha asegurado que ETA está "preparando su asalto al País Vasco y Navarra" y ha cargado duramente contra EH Bildu y PNV.
Miles de personas han acudido este domingo a la explanada del Templo de Debod, en Madrid, para secundar la protesta del PP contra la "corrupción" que rodea al Gobierno español de Pedro Sánchez y exigir la convocatoria de elecciones generales ya. Han sido 80 000 según los organizadores y 40 000, según la delegación del Gobierno en Madrid.
Los asistentes a este concentración -bajo el lema 'Efectivamente: ¿Mafia o democracia?'- han inundado este espacio con banderas de España y no del PP, después de que el partido dijera que era una protesta sin siglas. Además, portaban pancartas en las que se leía 'Dimisión ya', 'Separación de poderes' o 'Independencia judicial'.
La movilización ha estado amenizada por Carlos Moreno, Dj Pulpo, habitual en los actos del PP, que ha programado música como la de 'El Padrino'. "Es la banda sonora que define al Gobierno de Pedro Sánchez", ha dicho a los presentes en el Templo de Debod.
Se trata de la séptima protesta del PP contra el Gobierno español desde que Alberto Núñez Feijóo llegó a la presidencia del PP. Este partido ya eligió este mismo escenario de Templo de Debod para otra protesta el 3 de diciembre de 2023 contra la amnistía y en defensa de la igualdad en medio de las negociaciones de PSOE y Junts. Aquella protesta de diciembre fue una de las menos concurridas del PP.
La encarcelación de José Luis Ábalos ha sido el detonante para convocar esta protesta. Los 'populares' consideran que "no es un hecho aislado", sino que evidencia que Sánchez es la "manzana podrida" y el "nexo corruptor".
El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, ha caldeado el ambiente antes de la intervención del presidente del PP en este acto político, aludiendo a "un gobierno que nació en un caserío de los montes del País Vasco y morirá en las urnas".
Por su parte, la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha asegurado que ETA está "preparando su asalto al País Vasco y Navarra" mientras "sostiene" al presidente Pedro Sánchez. Asimismo, ha cargado duramente contra EH Bildu y PNV.
"El Gobierno español está llamando a protestar contra los jueces, y yo les convoco a hacerlo contra los corruptos", ha proclamado Feijóo, para animar a secundar esta convocatoria, en la que está arropado por los expresidentes José María Aznar y Mariano Rajoy.
Feijóo ha denunciado que la corrupción que a su entender rodea al Gobierno español y al PSOE "no es un error puntual", y ha recalcado que "el sanchismo está en la cárcel y tiene que salir del Gobierno". En su intervención, el líder de los populares ha vuelto a exigir elecciones y se ha dirigido a todos los partidos para que se enfrenten al Gobierno de Sánchez.
"El sanchismo es corrupción política, económica, institucional, social y moral", ha advertido Feijóo en su intervención en la concentración, a la que se han sumado alrededor de 80 000 personas, según fuentes del partido.
En este contexto, Javier de Andrés, presidente del PP vasco, también ha acudido a la concentración convocada por el PP, y ha dicho que le "avergüenza" que haya gente que se manifieste contra la justicia. "Queremos apoyar la justicia, la verdad y manifestarnos contra la corrupción y contra los bribones del partido socialista", ha subrayado.
Te puede interesar
El cumplimiento del Estatuto y la implicación del PSOE en la corrupción, "líneas rojas" del PNV con Sánchez
Así lo ha asegurado el presidente del BBB del PNV en una entrevista en Radio Euskadi.
La Red de Personas Torturadas de Euskal Herria respalda la reapertura del caso de Raúl Fuentes por las presuntas torturas sufridas en 1991
La red ha exigido el reconocimiento de todos los casos de tortura para garantizar verdad, justicia y reparación, y denuncia la “impunidad” en los casos de Raúl Fuentes y Mikel Zabalza.
El PSE condena la aparición de pintadas contra Denis Itxaso en la sede socialista de Altza, en Donostia-San Sebastián
En las pintadas, acusan al consejero de Vivienda del Gobierno Vasco de "mafioso" y advierten de que "Auditz Akular no se toca", en referencia a un proyecto de viviendas presentado por Itxaso para esa zona.
PNV: "Sorprende que EH Bildu defina los presupuestos de derechas y el PP de izquierdas"
Joseba Díez Antxustegi, portavoz del PNV en el Parlamento Vasco, sostiene que estas calificaciones demuestran que las cuentas públicas están basadas en la "centralidad desde la moderación", y responden a los principales retos, como los relacionados con la seguridad, la vivienda y la salud.
EH Bildu cree que Felipe VI “humilló a las víctimas” de Gernika, y PSE-EE y PP opinan que no hace falta una petición de perdón
El PNV ha reafirmado de que fue una “oportunidad perdida” la de este pasado viernes cuando el presidente de la República Federal alemana, Frank-Walter Steinmeier, acudió a la localidad vizcaína a pedir perdón por el bombardeo.
Varios heridos y un detenido en las protestas contra una carpa de Vox en San Sebastián
Decenas de personas se concentraron este viernes contra el partido ultraderechista, y se produjeron altercados entre manifestantes y la Ertzaintza.
Pradales lamenta que el Estado español haya “dejado pasar esta magnífica oportunidad” de pedir perdón por el bombardeo de Gernika
El lehendakari subraya el “contraste” entre el gesto de responsabilidad histórica del presidente alemán, Frank-Walter Steinmeier, y la ausencia de un reconocimiento sincero del daño causado por parte de la máxima representación del Estado.
Steinmeier: "Gernika es un lugar en el que el horror de la guerra y la vulnerabilidad de inocentes se han grabado de forma indeleble"
El presidente alemán y la primera dama han participado este viernes en un emotivo acto de recuerdo en la localidad vizcaína, junto al lehendakari, Felipe VI y diversos representantes institucionales.
La visita del rey Felipe VI a Gernika reaviva la tensión política y el debate sobre una petición de perdón por parte del Estado
El PNV lamenta que la monarquía no haya pedido perdón, mientras que el PSE-EE y el PP rechazan cualquier intención de vincular el franquismo con el actual gobierno o monarquía. EH Bildu no ha participado en los actos y ha denunciado que el rey es “heredero del franquismo”.