Miles de personas inundan con banderas de España la protesta del PP en Madrid para exigir elecciones generales

Miles de personas han acudido este domingo a la explanada del Templo de Debod, en Madrid, para secundar la protesta del PP contra la "corrupción" que rodea al Gobierno español de Pedro Sánchez y exigir la convocatoria de elecciones generales ya. Han sido 80 000 según los organizadores y 40 000, según la delegación del Gobierno en Madrid.

Los asistentes a este concentración -bajo el lema 'Efectivamente: ¿Mafia o democracia?'- han inundado este espacio con banderas de España y no del PP, después de que el partido dijera que era una protesta sin siglas. Además, portaban pancartas en las que se leía 'Dimisión ya', 'Separación de poderes' o 'Independencia judicial'.

La movilización ha estado amenizada por Carlos Moreno, Dj Pulpo, habitual en los actos del PP, que ha programado música como la de 'El Padrino'. "Es la banda sonora que define al Gobierno de Pedro Sánchez", ha dicho a los presentes en el Templo de Debod.

Se trata de la séptima protesta del PP contra el Gobierno español desde que Alberto Núñez Feijóo llegó a la presidencia del PP. Este partido ya eligió este mismo escenario de Templo de Debod para otra protesta el 3 de diciembre de 2023 contra la amnistía y en defensa de la igualdad en medio de las negociaciones de PSOE y Junts. Aquella protesta de diciembre fue una de las menos concurridas del PP.

La encarcelación de José Luis Ábalos ha sido el detonante para convocar esta protesta. Los 'populares' consideran que "no es un hecho aislado", sino que evidencia que Sánchez es la "manzana podrida" y el "nexo corruptor".

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, ha caldeado el ambiente antes de la intervención del presidente del PP en este acto político, aludiendo a "un gobierno que nació en un caserío de los montes del País Vasco y morirá en las urnas".

Por su parte, la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha asegurado que ETA está "preparando su asalto al País Vasco y Navarra" mientras "sostiene" al presidente Pedro Sánchez. Asimismo, ha cargado duramente contra EH Bildu y PNV.