Milaka pertsona bildu dira Madrilen, Espainiako banderekin, PPk hauteskunde orokorrak eskatzeko egindako protestan
Alberto Nuñez Feijoo PPko presidente denetik PPk Espainiako Gobernuaren aurka egin duen zazpigarren protesta izan da. Isabel Diaz Ayuso Madrilgo Erkidegoko presidenteak esan du "ETA Euskadiri eta Nafarroari egindako erasoa prestatzen ari" dela, eta gogor egin du EH Bilduren eta EAJren aurka.
Milaka pertsona bildu dira igande honetan Madrilen, Debod tenpluko zelaigunean, PPk Pedro Sanchezen gobernuaren "ustelkeria" salatzeko deitutako protestan parte hartzeko eta hauteskunde orokorrak deitzea eskatzeko. 80.000 izan dira antolatzaileen esanetan, eta 40.000, berriz, Gobernuaren ordezkaritzaren arabera.
Efectivamente: ¿mafia o democracia? lelopean egin den elkarretaratzean parte hartu dutenek Espainiako banderak eraman dituzte, ez PPrenak, PPk "siglarik gabeko protesta" izatea eskatu baitzuen. Gainera, "dimisioa orain", "botere banaketa" edo "independentzia judiziala" eskatzen zuten pankartak ikusi dira.
Carlos Moreno, El Pulpo, PPren ekitaldietan ohikoa den kazetariak girotu du mobilizazioa, eta, besteak beste, El Padrino filmeko musika jarri du. "Pedro Sanchezen gobernua definitzen duen soinu-banda da", esan die Debodeko tenpluan bildu diren herritarrei.
Alberto Nuñez Feijoo PPko presidente denetik PPk Espainiako Gobernuaren aurka egin duen zazpigarren protesta izan da igande honetakoa. Alderdi horrek Debodeko tenpluaren agertoki bera aukeratu zuen 2023ko abenduaren 3an amnistiaren eta PSOEren eta Juntsen negoziazioen aurkako beste protesta bat egiteko. PPk orain arte deitutako protestetan inoizko protestari gutxien bildu zituen egun hartan.
Jose Luis Abalos espetxeratu izanak eragin du gaurko protesta; izan ere, popularren arabera, "ez da gertaera isolatua", Sanchez "sagar ustela" baita.
Testuinguru horretan, Jose Luis Martinez-Almeida Madrilgo alkateak giroa berotu du PPko presidenteak ekitaldi politiko honetan parte hartu aurretik. "Euskal Herriko mendietako baserri batean jaio eta hautetsontzietan hilko den Gobernua" aipatu du bere hitzaldian.
Bestalde, Isabel Diaz Ayuso Madrilgo Erkidegoko presidenteak esan du ETA "Euskadiri eta Nafarroari egindako erasoa prestatzen ari" dela, Pedro Sanchez presidentea "sostengatzen" duen bitartean, eta gogor egin du EH Bilduren eta EAJren aurka.
"Espainiako Gobernua epaileen aurka protesta egitera deitzen ari da, eta nik ustelkeriaren aurka egiteko eskatzen diet herritarrei", esan du Feijook, Jose Maria Aznar eta Mariano Rajoy presidente ohiek babestu duten hitzordu politiko honetan.
Feijook salatu duenez, Espainiako Gobernua eta PSOE inguratzen dituen ustelkeria "ez da akats puntuala". "Sanchismoa kartzelan dago eta Gobernutik atera behar dugu", adierazi du PPko presidenteak. Popularren buruak hauteskundeak eskatu ditu berriro, eta alderdi guztiei zuzendu zaie, Sanchezen gobernuari aurre egin diezaioten.
"Sanchismoa ustelkeria politikoa, ekonomikoa, instituzionala, soziala eta morala da", ohartarazi du Feijook, 80.000 pertsona inguru batu dituen protestan, PPko iturrien arabera.
Javier De Andres Euskadiko PPko presidentea ere izan da PPk deitutako elkarretaratzean. Horren esanetan, "lotsatu" egiten du justiziaren aurka manifestatzen den jendea egoteak. "Justizia eta egia babestu nahi ditugu, eta ustelkeriaren eta PSOEko alprojen aurka manifestatu", azpimarratu du.
