María Ubarretxena sobre el traspaso de trasferencias: "De momento el Estado no nos ha pedido más plazo"

Maria Ubarretxena
18:00 - 20:00
María Ubarretxena. Foto: EITB
Euskaraz irakurri: Maria Ubarretxena, transferentzien eskualdatzeari buruz: "Oraingoz, Estatuak ez digu epe gehigarririk eskatu"

La consejera de Gobernanza, Administración Digital y Autogobierno ha señalado que el Gobierno Vasco sigue trabajando según los plazos que están establecidos y acordados por ambas partes. Ubarretxena ha confirmado que la Comisión Mixta de Transferencias se reunirá antes de que finalice el año 2025.

Estatuto de Autonomía del País Vasco Gobierno Vasco Gobierno de España Política

Otegi dice que tiene que dar un "disgusto" a Ayuso: "ETA desapareció hace mucho tiempo"

El secretario general de EH Bildu, Arnaldo Otegi, se ha referido en una entrevista en el podcast 'La Cafetera' a las declaraciones de Díaz Ayuso, quien aseguró que ETA prepara "su asalto" al País Vasco y Navarra mientras "sostiene a Sánchez". El líder de la coalición ha calificado de "disparate" esta reflexión y ha señalado que su formación "no quiere asaltar nada, quiere ganar las elecciones, hacer políticas públicas alternativas y construir un estatus político diferente". Otegi ha reafirmado que nunca se ha reunido con el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y que no ha hablado con él ni siquiera por teléfono, aunque no tendría inconveniente en hacerlo. "Algunos se llevarían grandes sorpresas si hago un listado de las personas con las que me he reunido", ha apostillado.
Pradales da cuenta del "firme compromiso" de la Comisión Europea para impulsar el corredor ferroviario y recalca que es el momento de presionar a los Estados

El lehendakari ha cerrado hoy un viaje de dos días a la región francesa de Nouvelle-Aquitaine con una rueda de prensa en Burdeos junto al presidente de esta región francesa, Alain Rousset, después de que ambos se reunieran el lunes con el responsable del ramo de transportes de la Comisión Europea.
