PSOE admite que no ha estado "a la altura " de las denunciantes de acoso sexual a Salazar

Según ha anunciado Rebeca Torró, el PSOE ha concluido en su informe sobre los presuntos casos de acoso del exdirigente Francisco Salazar que incurrió en una falta "muy grave" y también ha abierto expediente a su mano derecha en Moncloa, Antonio Hernández, pero no acudirá a la Fiscalía para presentar los casos, aunque sí apoyará a las mujeres que opten por llevar sus casos a los tribunales.

MADRID, 12/12/2025.- La secretaria de Organización del PSOE, Rebeca Torró, ofrece su primera rueda de prensa en la sede del partido, golpeado esta semana por las denuncias de acoso sexual y detenciones por casos de presunta corrupción, este viernes, en Madrid. EFE/ Javier Lizón
Rebeca Torró, esta mañana. EFE.
Euskaraz irakurri: PSOEk onartu du ez duela Salazarren aurkako sexu-jazarpenak salatu dituzten emakumeen neurria eman
Agencias | EITB

La secretaria de Organización del PSOE, Rebeca Torró, ha reconocido que el PSOE no ha estado a la altura de las mujeres que han denunciado comportamientos de acoso sexual del exasesor de Moncloa Paco Salazar, ha reiterado sus disculpas y ha advertido de que será "implacable" con estos comportamientos.

En una rueda de prensa en la sede del partido, Torró ha agradecido la "valentía" de estas mujeres que se han atrevido a denunciar estos comportamientos y han roto el silencio, subrayando que ese valor que han tenido "merece una respuesta".

Torró ha subrayado que faltar el respeto a las mujeres "es incompatible" con ser socialista y ha asegurado que como secretaria de Organización "va a ser implacable" en el ámbito orgánico contra estas actitudes e "incansable" poniendo en marcha mecanismos para acabar con esta lacra.

Una vez más, ha señalado, son las mujeres socialistas las que "marcan el paso" y es una vez más el PSOE el que "abre camino".

Según ha anunciado Torró, el PSOE ha concluido en su informe sobre los presuntos casos de acoso del exdirigente Francisco Salazar que incurrió en una falta "muy grave" y también ha abierto expediente a su mano derecha en Moncloa, Antonio Hernández, pero no acudirá a la Fiscalía para presentar los casos.

La 'número tres' del PSOE ha asegurado que las mujeres que quieran llevar su caso a los tribunales contarán con todo el respaldo jurídico para ello y les ofrecerán ayuda psicológica. No obstante ha indicado que también respetan a la que prefieren no acudir a la vía jurisdiccional.

