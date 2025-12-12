Las víctimas del 3 de Marzo abandonarán el Memorial "si no se garantiza su participación"
Las víctimas del 3 de Marzo han señalado que abandonarán el Memorial "si no se respeta lo acordado ni se garantiza la participación eficaz de los que han mantenido viva la memoria del 3 de marzo durante décadas", ya que, sin su participación, este proyecto de creación del espacio de memoria en la iglesia de Zaramaga de Vitoria-Gasteiz "no tiene ninguna razón de ser".
En un comunicado, Martxoak 3 recuerda la firma de un convenio de colaboración y asesoramiento entre Martxoak 3 y Gogora, una de las condiciones que hicieron posible la aprobación de los Estatutos de la Fundación Memorial 3 de Marzo, así como la participación de los representantes de las asociaciones de víctimas en su Patronato.
Respecto a este órgano, ha detallado que la parte social solo tiene un 25 % de la representación (4 de 16). "Gobierno Vasco, Diputación Foral de Álava, Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz y la Diócesis tienen tres miembros cada uno; mientras que la asociación de víctimas y Memoria Gara solo dos", han remarcado.
Martxoak 3 y Memoria Gara decidieron entrar al Patronato, vinculando su participación a la puesta en marcha del citado convenio de colaboración y asesoramiento para la creación del Memorial 3 de Marzo, un pacto que ha definido como "una herramienta eficaz y un marco de trabajo estable que permite la participación y una capacidad de influencia mínima a las víctimas en el diseño de un proyecto dedicado a ellas mismas".
Al respecto ha subrayado que su puesta en marcha ha hecho posible el desarrollo de unas líneas de trabajo e investigación coordinados por el historiador Julen Diaz de Argote, con un total de 187 entrevistas a víctimas, supervivientes y protagonistas del proceso de huelgas realizadas entre marzo de 2024 y diciembre 2025.
También ha posibilitado el acopio de más de 50 objetos donados a Martxoak 3 Elkartea vinculados a la masacre, así como la consulta en archivos históricos. La asociación ha explicado que el convenio ha contado con una partida presupuestaria de 35 000 euros en 2024 y en 2025, además de que su cláusula cuarta recoge que la vigencia es prorrogable hasta cuatro años adicionales, esto es, hasta el 31 de diciembre de 2028. "Las líneas de trabajo e investigación abiertas no han concluido, ni mucho menos, sin embargo, el Gobierno Vasco ha eliminado unilateralmente la partida presupuestaria para 2026", ha denunciado.
En este sentido, la asociación de víctimas lamenta que no ha recibido ninguna garantía sobre cómo se va a mantener el acuerdo firmado, ni tampoco se ha convocado la comisión de seguimiento que debe prorrogar el convenio. "Si no se cumple lo acordado este Memorial no tiene ninguna razón de ser para las víctimas y en consecuencia Martxoak 3 abandonará el Patronato de la Fundación Memorial 3 de Marzo", ha advertido.
