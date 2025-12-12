APOYO AL GOBIERNO
Esther Muñoz (PP) demanda al PNV que "reflexione" sobre su apoyo a Sánchez

Euskaraz irakurri: Esther Muñozek (PP) EAJri eskatu dio "hausnartu" dezala Sanchezi ematen dion babesaren inguruan
EITB

En una visita realizada a Donostia-San Sebastián para participar en una cena con sus compañeros de partido, la portavoz en el Congreso del Partido Popular, ha exigido al Gobierno de España que "asuma responsabilidades por lo que está pasando" y ha insisido en preguntarle al PNV "hasta cuándo seguirá su apoyo a Sánchez".

