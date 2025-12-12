GOBERNUARI LAGUNTZEA
Esther Muñozek (PP) EAJri eskatu dio "hausnartu" dezala Sanchezi ematen dion babesaren inguruan

18:00 - 20:00
author image

EITB

Azken eguneratzea

Alderdikideekin afari batean parte hartzeko Donostiara egindako bisitan, Alderdi Popularraren Kongresuko bozeramaileak Espainiako Gobernuari "gertatzen ari denagatik erantzukizunak hartzeko" eskatu dio, eta EAJri "Sanchezen alde noiz arte jarraituko duen" galdetu dio.

PP Euskadiko Alderdi Popularra Espainiako gobernua EAJ Psoe Pedro Sanchez Politika

