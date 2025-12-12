El PSOE investiga varias denuncias por acoso sexual y laboral
El PSOE está investigando varias denuncias recientes por acoso sexual y laboral, una doble contra Toni González, vicesecretario del PSPV de la provincia de Valencia y alcalde de Almussafes. Además, Francisco Luis Fernández Rodríguez, alcalde de Belalcázar (Córdoba), ha presentado su dimisión por otro presunto caso de acoso sexual.
La investigación contra el dirigente socialista valenciano se ha dado a conocer en la tarde de este viernes, en plena reunión de las responsables de Igualdad del PSOE en Ferraz por la crisis desatada a raíz de las denuncias de acoso sexual en el partido.
La denuncia presentada contra González es la primera que afecta a un responsable del PSPV-PSOE desde que saltó el caso de las relacionadas con el ya exasesor de la Moncloa Paco Salazar. El PSOE subraya que incurrió en una falta "muy grave", y también ha abierto expediente a su mano derecha en Moncloa, Antonio Hernández.
Ante estos hechos, González ha asegurado que las acusaciones presentadas contra él son "rotundamente falsas" y ha anunciado que ejercerá acciones legales para defender su inocencia.
Por su parte, Fernández ha lamentado “una conversación fuera de lugar, una falta de respeto a la que no le di la importancia que debería haber tenido en su momento". Así, ha declarado que le duele ver que sus actos "puedan haber causado confusión o malestar" y asume "toda la responsabilidad por ello".
Al parecer, Belalcázar mandó varios mensajes de WhatsaApp desde marzo de 2023 hasta comienzos de este año, en los que aseguraba tener "muchas ganas" a una trabajadora de los servicios municipales, a la que llegó a decirle que "por favor le dejase comer su almeja".
"Soy plenamente consciente de que el respeto y la integridad son valores esenciales en cualquier cargo público, y reconozco que no he estado a la altura de las expectativas que la ciudadanía tiene de su alcalde", ha manifestado, para apuntar que "con este paso atrás, quiero permitir que el municipio de Belalcázar continúe con un liderazgo renovado y con la tranquilidad de que mi error no influirá en la labor de quienes seguirán al frente del Ayuntamiento".
En este contexto, la secretaria de Igualdad del PSdeG, Silvia Fraga, también ha presentado su dimisión, por un desacuerdo después de que se conociera la denuncia por acoso sexual contra el ya expresidente de la Diputación de Lugo José Tomé Roca.
