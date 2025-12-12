Sexu-jazarpena
Sexu-jazarpenagatik eta lan-jazarpenagatik berriki jarritako hainbat salaketa ikertzen ari da PSOE

Azken orduetan, dimisioak eragin dituzten hainbat kasu ezagutu dira, hala nola Belalcazarreko (Kordoba) alkatearena edo Galiziako sozialisten Berdintasun idazkariarena, azken hori Jose Tome Roca Lugoko Diputazioko presidente ohiak kargua utzi ostean izandako desadostasun batengatik.

(Foto de ARCHIVO) Fachada de la sede del PSOE en Ferraz, a 27 de noviembre de 2025, en Madrid (España). Marta Fernández / Europa Press 27/11/2025

PSOEren egoitza nagusia, Ferrazen. Argazkia: Europa Press

EITB

Azken eguneratzea

Sexu-jazarpenagatik eta lan-jazarpenagatik berriki jarritako hainbat salaketa ikertzen ari da PSOE. Ildo horretatik, salaketa bikoitza aurkeztu dute Toni Gonzalez Valentziako probintziako PSPVko idazkariorde eta Almussafeseko alkatearen aurka. Gainera, Belalcazarreko (Kordoba) alkate Francisco Luis Fernandez Rodriguezek dimisioa aurkeztu du, beste ustezko sexu-jazarpen kasu batengatik.

Valentziako buruzagi sozialistaren aurkako ikerketa ostiral arratsaldean eman da ezagutzera, sexu-jazarpen salaketen ondorioz sortutako krisiaren harira PSOEko Berdintasun arduradunek Ferrazen bilera egin duten egun berean.

Gonzalezen aurka aurkeztutako salaketa PSPV-PSOEko arduradun bati eragiten dion lehena da, Paco Salazar Moncloako aholkulari ohiarekin zerikusia zutenen kasua ezagutzera eman ondoren. PSOEk azpimarratu du hutsegite "oso larria" egin zuela, eta Antonio Hernandez haren eskuineko eskuari ere espedientea ireki diote Moncloan.

Gertakari horien aurrean, Gonzalezek ziurtatu du bere aurka aurkeztutako akusazioak "erabat faltsuak" direla, eta bere errugabetasuna defendatzeko helburuarekin epaitegietara joko duela iragarri du.

Bere aldetik, Fernandezek deitoratu egin du "bere garaian lekuz kanpoko elkarrizketa bat" izan zela, orduan zegokion garrantzia eman ez zion "errespetu falta bat". Hala, adierazi du min ematen diola ikusteak bere ekintzek "nahasmena edo ezinegona" sor zezaketela, eta bere gain hartu du "ardura osoa". 

Dirudienez, Belalcazarreko alkateak hainbat mezu bidali zituen 2023ko martxotik urte honen hasierara arte WhatsApp bidez. Mezu horietan, udal-zerbitzuetako langile bati "gogo handia" zuela adierazi zion.

"Badakit errespetua eta osotasuna funtsezko balioak direla edozein kargu publikotan, eta onartzen dut ez naizela egon herritarrek alkateaz dituzten itxaropenen mailan", adierazi du Fernandezek. "Atzerapauso honekin, Belalcazar udalerriak lidergo berrituarekin eta lasaitasunarekin jarraitzea ahalbidetu nahi dut, nire akatsak ez baitu eraginik izango Udaleko buru izaten jarraituko dutenen lanean", gaineratu du.

Testuinguru horretan, Silvia Fraga PSdeGko Berdintasun idazkariak ere dimisioa eman du, Lugoko Foru Aldundiko presidente ohi Jose Tome Rocaren aurkako sexu-jazarpenaren salaketaren berri izan ostean.

