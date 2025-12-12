ENCUESTA
El CIS continúa dando como ganador al PSOE, con nueve puntos de ventaja sobre el PP

La vivienda se mantiene como principal preocupación de la ciudadanía, seguida de la crisis económica y los problemas políticos. El líder socialista, Pedro Sánchez, sigue siendo el preferido como presidente, si bien ningún líder alcanza el aprobado.

(Foto de ARCHIVO) El presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, durante una sesión de control al Gobierno, en el Congreso de los Diputados, a 10 de diciembre de 2025, en Madrid (España). El Gobierno se enfrenta una semana más a las preguntas de la oposición, en concreto esta semana sobre el Plan Auto 2030, la sanidad animal en España y las políticas para garantizar el equilibrio entre la fauna salvaje y la ganadería. Además, el ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación comparece, a petición propia, para informar de la política exterior de España en defensa de la paz, el derecho internacional y el multilateralismo. Eduardo Parra / Europa Press 10/12/2025
Pleno de control en el Congreso. Foto: EFE
Euskaraz irakurri: PSOE irabazletzat jo du berriro ere CISek, PPri bederatzi puntuko aldea aterata
author image

Agencias | EITB

Última actualización

El último barómetro del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS), elaborado en pleno estallido del caso Salazar y tras el ingreso en prisión del exministro José Luis Ábalos, sigue dando la victoria electoral al PSOE, con nueve puntos de ventaja sobre el PP.

Según la encuesta, con 4017 entrevistas realizadas del 1 al 5 de diciembre, los socialistas obtienen una estimación de voto del 31,4 %, perdiendo 1,2 puntos respecto al barómetro de noviembre, mientras los populares mantienen un 22,4 % de respaldo electoral.

Vox baja 1,2 puntos hasta el 17,6 %, en tanto que Sumar sube ligeramente hasta el 7,8 %, Podemos se queda en el 4,1 % y Se Acabó la Fiesta (SALF) escala a la sexta posición gracias a un 2,4 % de voto estimado (1,8 puntos más que hace un mes).

Es la mayor subida de una tabla en la que ERC consigue un 2,1 % de respaldo; EH Bildu, un 1,5; el PNV, el 0,9 % de los sufragios y el BNG el 0,8 %. Junts logra también el 0,8 %, tras dejarse tres décimas en un mes, mientras que Aliança Catalana irrumpe con el 0,5 %. Por debajo se sitúan Coalición Canaria con el 0,2 % y UPN con el 0,1 %, ambos con un escaño cada uno en el Congreso.

La vivienda se mantiene como principal preocupación de la ciudadanía (39,9 %), seguida de la crisis económica (21,8 %) y los problemas políticos (19,1 %). En cuarto lugar figura la inmigración, citada por el 16,3 % y muy de cerca por "la corrupción y el fraude", que preocupa al 16,2 %, mientras que la calidad del empleo inquieta al 14,5 %.

El muestreo revela que el líder socialista, Pedro Sánchez, sigue siendo el preferido como presidente del Gobierno de España, ya que el 23,4 % lo manifiesta así, seguido de Alberto Núñez Feijóo, a quien prefiere el 10,6 %, situándose por delante del líder de Vox, Santiago Abascal, favorito para presidir el Ejeutivo central según el 9,6 %.

En la evaluación de líderes, ninguno llega al aprobado, como es habitual en los barómetros del CIS, con Sánchez el mejor valorado gracias a una nota de 4,08, seguido muy de cerca por la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, con un 4,01, con Feijóo en tercera posición (3,39) y Abascal en último lugar (2,9).

