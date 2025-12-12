PSOE irabazletzat jo du berriro ere CISek, PPri bederatzi puntuko aldea aterata
Etxebizitza da herritarren kezka nagusia, eta, ondoren, krisi ekonomikoa eta arazo politikoak daude. Pedro Sanchez buruzagi sozialista da presidente gisa gustukoena, nahiz eta ezein liderrek ez duen gainditzen.
Ikerketa Soziologikoen Zentroak (CIS) egindako azken barometroaren arabera, PSOEk irabaziko lituzke Espainiako hauteskunde orokorrak, PPri bederatzi puntuko aldea aterata.
Jose Luis Abalos ministro ohia kartzelan sartu ondoren, abenduaren 1etik 5era bitartean 4.017 elkarrizketa eginda, sozialistek botoen % 31,4 lortuko lukete, 1,2 puntu galduta azaroko barometroarekin alderatuta. PPk, berriz, botoen % 22,4ko babesa izango luke hauteskunde orokorretan.
Vox alderdia hirugarrena izango litzateke, % 17,6ko babesarekin, eta Sumarrek botoen % 7,8 jasoko luke. Podemosek, berriz, % 4,1. Ildo horretatik, Se Acabo la Fiesta (SALF) ultraeskuineko alderdiak seigarren postua lortuko luke, botoen % 2,4 zenbatetsita (duela hilabete baino 1,8 puntu gehiago).
ERCk % 2,1eko babesa lortuko luke; EH Bilduk, % 1,5; EAJk, % 0,9 eta BNGk, % 0,8. Juntsek ere botoen % 0,8 lortuko luke, hilabetean hiru hamarren galduta; Aliança Catalana ultraeskuinak, % 0,5; Coalicion Canariak, % 0,2; eta UPNk, % 0,1.
Etxebizitza da herritarren kezka nagusia (% 39,9), eta, ondoren, krisi ekonomikoa (% 21,8) eta arazo politikoak (% 19,1). Laugarren lekuan, immigrazioa dago (% 16,3), eta oso gertutik "ustelkeria eta iruzurra" (% 16,2) eta enpleguaren kalitateak (% 14,5).
Barometroaren arabera, Pedro Sanchez buruzagi sozialista da Espainiako Gobernuko presidente izateko hautagai gogokoena, % 23,4k hala adierazi baitute. Ondoren, nahiago dituzte Alberto Nuñez Feijoo (% 10,6), eta Santiago Abascal (% 9,6), hurrenez hurren.
Dena dela, ezein liderrek ez du gainditzen, CISeko barometroetan ohikoa den bezala. Sanchezek lortu du baloraziorik onena 4,08ko notari esker, eta oso gertutik jarraitzen dio bigarren presidenteorde Yolanda Diazek (4,01). Hirugarren postuan Feijoo (3,39) ageri da, eta azken postuan Abascal (2,9).
Zure interesekoa izan daiteke
UCOk dokumentazioa eskatu du Correosen eta Ogasun zein Trantsizio Ekologikoko ministerioetan
Zehazki, kontratu eta dirulaguntzei buruzko dokumentazioa eskatu diete guardia zibilek, Leire Diezekin lotutako sarearen inguruko ikerketaren baitan. Prebarikazioa, ondasun publikoak bidegabe erabiltzea eta erakunde kriminal bateko kide izatea leporatzen diete. Ikerketa zabalik dago oraindik.
Arabako foru kabineteak eta Elkarrekin Podemos IUk negoziazioak areagotuko dituzte, akordio bat ixten saiatzeko
Arabako Batzar Nagusietako aurrekontu proposamena aurrera jarraitzea ahalbidetu du Elkarrekin Podemos IUk, koalizio horretako hiru prokuradoreen botoei esker. Zuzenketa partzialak astelehenean eta asteartean eztabaidatuko dira, eta behin betiko onarpenerako osoko bilkura hilaren 19an izango da.
EAJk eta PSE-EEk oposizioaren ekarpenak onartuko dituzte 2026ko EAEko aurrekontuetarako, bi milioi euroko balioarekin
Partida nagusia EH Bilduren proposamen batentzat izango da, sistema instituzionala modernizatzeko helburuarekin, milioi bat euroko zenbatekoarekin. Halaber, PPren ekarpen bat jasoko dute, belaunaldien arteko bizikidetza programa bat sortzeko, eta Sumarrek Euskaldendak ekimenaren inguruan egindako ekarpen bat, besteak beste.
Nerea Kortajarena: "Madrilen gertatzen ari den guztia muturreraino argitu behar da"
EH Bilduk Eusko Legebiltzarrean duen bozeramaileak azpimarratu duenez, bere koalizioan "ustelkeria politikoarekiko tolerantzia zero da". Kortajarenaren arabera, "EH Bildu alderdi bakarretakoa da, ez bada bakarra, ustelkeria politiko kasurik ez duena".
EAJk "shock egoeran" ikusten du Espainiako Gobernua, eta 2026an hauteskunde orokorrak izango direla uste du
Maribel Vaquero EAJk Kongresuan duen bozeramaileak aitortu duenez, egoera "zaila" da, "legealdiko arriskua gero eta handiagoa da" eta "kezka handiagoa". "Shock egoeran dagoen Gobernu bat ikusten dugu", eta "ez daki erantzuten gainean datorkion guztiari eta matxismo salaketei".
Albiste izango dira: Aurrekontuen osoko zuzenketen eztabaida Araban eta Bizkaian, Lourdes Iriondori omenaldia eta Talgoren akziodunen ezohiko batzarra
Orain-ek gaur landuko dituen albiste nagusien laburpena.
'Txiki' eta Otaegiren senideek pozik eta eskertuta hartu dute aitortzaren berria
EITBk Mikel Paredesekin -Txiki-ren anaia- eta Mertxe Urtuzagarekin -Otaegiren lehengusina- hitz egin du. Lehendabizi, biktimen gurasoekin oroitu dira, aitortza jaso aurretik hil baitziren. Ondoren, eskerrak eman nahi izan dizkiete urte hauetan alboan izan dituztenei, batik bat, Juanjo Alvarez abokatu eta katedradunari, aitortza-prozesuan egindako lanagatik.
Tokiko Demokraziaren Defentsarako Europako Behatokiaren euskal egoitza izango da EUDEL
Euskadiko Udalen Elkarteak jakinarazi duenez, datorren urtean, "mehatxuei eta gomendioei buruzko lehen txostena argitaratuko da, tokiko hautetsien funtsezko lana defendatzeko".
Eragile politiko eta sozialek 'Txiki' eta Otaegiren aitortza txalotu eta bide horretan jarraitzea eskatu dute
'Txiki' eta Otaegiren familiek urte hasieran aurkeztu zuten aitortza eskaria, Memoria Demokratikoaren Legea oinarri hartuta, eta duela bi aste eman zuen Espainiako Gobernuak aldeko ebazpena.