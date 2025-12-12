GKS convoca manifestaciones en Bilbao y Pamplona para el 31 de enero en contra del fascismo
Gazte Koordinadora Sozialista (GKS) ha convocado sendas manifestaciones en Bilbao y Pamplona el próximo 31 de enero "contra el fascismo", y ha alertado del surgimiento "en Euskal Herria de un fascismo en nombre de la identidad vasca" que ha empezado a "aparecer en redes sociales y en las paredes de las calles", con "mensajes racistas, supremacistas y machistas".
Ante todo esto, desde GKS consideran "prioritario combatir, cueste lo que cueste, las ideas reaccionarias, la reforma autoritaria de los estados y el fascismo en expansión", por lo que, además de ambas manifestaciones, durante los próximos meses llenarán las calles de mensajes en contra del "fascismo y el autoritarismo" de los Estados para demostrar que "en Euskal Herria, existe una gran fuerza que no va a dejar vía libre al fascismo".
La organización juvenil comunista vasca ha anunciado la convocatoria de estas manifestaciones en un acto público en la plaza de la Convivencia de Bilbao, donde dos representantes de GKS, Saioa Galarraga e Irune Azkoiti, han leído un comunicado en euskera y castellano ante decenas de jóvenes situados en las escalinatas de la plaza.
Tras llamar a la juventud trabajadora a "tomar las calles", ha destacado que el objetivo de ambas manifestaciones es "extender entre la juventud vasca la conciencia contra el fascismo y demostrar que, en Euskal Herria, existe una fuerza que va a hacerle frente, venga de donde venga".
Te puede interesar
Los partidos de Sumar piden un "nuevo Ejecutivo" a Sánchez, pero Moncloa lo descarta
El socio minoritario del Gobierno, siguiendo la linea abierta por Yolanda Díaz en una entrevista, ha pedido contundencia y cambios al PSOE. Sin embargo, fuentes cercanas al Gobierno aseguran que ningún ministro se ha visto salpicado por los últimos casos por lo que continuarán con las sustituciones que ya estaban previstas.
Salud reclama un "un cambio de actitud" a la ministra de Sanidad ante la huelga médica y la falta de profesionales
El consejero, Alberto Martínez, ha mostrado su inquietud ante la falta de medidas, y ha reclamado explicaciones sobre el modelo organizativo que se propone en el Estatuto Marco.
El CIS continúa dando como ganador al PSOE, con nueve puntos de ventaja sobre el PP
La vivienda se mantiene como principal preocupación de la ciudadanía, seguida de la crisis económica y los problemas políticos. El líder socialista, Pedro Sánchez, sigue siendo el preferido como presidente, si bien ningún líder alcanza el aprobado.
La UCO acude a Correos, Hacienda y Transición Ecológica por la trama de Leire Díez
Los agentes han solicitado documentación sobre contratos y subvenciones. El juez investiga en esta operación posibles delitos de prevaricación, malversación, tráfico de influencias y organización criminal.
El gabinete foral de Álava y Elkarrekin Podemos IU intensifican las negociaciones para intentar cerrar un acuerdo
El pleno de las Juntas de Álava ha rechazado las enmiendas a la totalidad, gracias al voto de los tres procuradores de Elkarrekin Podemos IU, que se han sumado a los del PNV y el PSE-EE. Las enmiendas parciales se debatirán el lunes y martes, y el pleno de aprobación definitiva será el día 19.
PNV y PSE-EE incorporarán al presupuesto vasco de 2026 enmiendas de la oposición por valor de dos millones de euros
La principal partida será para una propuesta de EH Bildu, destinada a modernizar el sistema institucional, por importe de un millón de euros. También se aceptará una enmienda del PP para crear un programa de convivencia intergeneracional, así como de Sumar, sobre Euskaldendak, entre otras.
Nerea Kortajarena: "Todo lo que está ocurriendo en Madrid hay que aclararlo hasta el final"
La portavoz de EH Bildu en el Parlamento Vasco ha subrayado que en su coalición "la tolerancia con la corrupción política es cero". Según Kortajarena, "EH Bildu es de los poco partidos, si no es el único, que no tienen ningún caso de corrupción política"
El PNV ve al Gobierno español "en shock" y cree que habrá elecciones generales en 2026
La portavoz del PNV en el Congreso, Maribel Vaquero ha reconocido que el panorama está "complicado", "el peligro de la legislatura cada vez es más grande" y la "preocupación mayor". "Vemos un Gobierno en 'shock'" que "no sabe contestar con contundencia a todo lo que le está viniendo encima y las denuncias de machismo" dentro del partido que "no han sabido resolver", ha señalado en una entrevista en Onda Vasca.
Será noticia: Debate de las enmiendas a la totalidad a los Presupuestos de Álava y Bizkaia, homenaje a Lourdes Iriondo y junta extraordinaria de accionistas de Talgo
Resumen de las principales noticias que hoy elaborará Orain.