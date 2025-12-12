Movilizaciones
GKS convoca manifestaciones en Bilbao y Pamplona para el 31 de enero en contra del fascismo

En un acto público que ha tenido lugar en Bilbao, GKS ha alertado del surgimiento "en Euskal Herria de un fascismo en nombre de la identidad vasca" que ha empezado a "aparecer en redes sociales y en las paredes de las calles", con "mensajes racistas, supremacistas y machistas".
Euskaraz irakurri: GKSk faxismoaren aurkako manifestazioak deitu ditu urtarrilaren 31rako Bilbon eta Iruñean
Agencias | EITB

Gazte Koordinadora Sozialista (GKS) ha convocado sendas manifestaciones en Bilbao y Pamplona el próximo 31 de enero "contra el fascismo", y ha alertado del surgimiento "en Euskal Herria de un fascismo en nombre de la identidad vasca" que ha empezado a "aparecer en redes sociales y en las paredes de las calles", con "mensajes racistas, supremacistas y machistas".

Ante todo esto, desde GKS consideran "prioritario combatir, cueste lo que cueste, las ideas reaccionarias, la reforma autoritaria de los estados y el fascismo en expansión", por lo que, además de ambas manifestaciones, durante los próximos meses llenarán las calles de mensajes en contra del "fascismo y el autoritarismo" de los Estados para demostrar que "en Euskal Herria, existe una gran fuerza que no va a dejar vía libre al fascismo".

La organización juvenil comunista vasca ha anunciado la convocatoria de estas manifestaciones en un acto público en la plaza de la Convivencia de Bilbao, donde dos representantes de GKS, Saioa Galarraga e Irune Azkoiti, han leído un comunicado en euskera y castellano ante decenas de jóvenes situados en las escalinatas de la plaza.

Tras llamar a la juventud trabajadora a "tomar las calles", ha destacado que el objetivo de ambas manifestaciones es "extender entre la juventud vasca la conciencia contra el fascismo y demostrar que, en Euskal Herria, existe una fuerza que va a hacerle frente, venga de donde venga".

