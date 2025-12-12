GKSk faxismoaren aurkako manifestazioak deitu ditu urtarrilaren 31rako Bilbon eta Iruñean
Bilbon egindako agerraldi publikoan, ohartarazi du "euskal nortasunaren izenean" faxismoa sortu dela Euskal Herrian, eta "sare sozialetan eta kaleetako hormetan agertzen" hasia dela, "mezu arrazista, supremazista eta matxistekin".
Gazte Koordinadora Sozialistak (GKS) manifestazioak deitu ditu urtarrilaren 31rako Bilbon eta Iruñean, "faxismoaren aurka", eta ohartarazi du "Eueuskal nortasunaren izenean, faxismoa sortu dela Euskal Herrian. "Sare sozialetan eta kaleetako hormetan agertzen hasia da, mezu arrazista, supremazista eta matxistekin, esan dute.
Horren guztiaren aurrean, GKSk uste du "lehentasuna dela, kosta ahala kosta, ideia erreakzionarioei, estatuen erreforma autoritarioari eta hedatzen ari den faxismoari aurre egitea".
Hori dela eta, datozen hilabeteetan kaleak estatuen "faxismoaren eta autoritarismoaren" kontrako mezuz beteko dituzte, "Euskal Herrian faxismoari biderik utziko ez dion indar sendo bat" dagoela erakusteko.
Euskal Herriko gazte talde komunistak Bilbon gaur egindako ekitaldi publikoan, bi ordezkarik, Saioa Galarragak eta Irune Azkoitik, komunikatu bat irakurri dute euskaraz eta gaztelaniaz, agerraldian bildutako dozenaka gazteren aurrean.
Gazte langileei "kaleak hartzeko" deia egin ostean, azaldu dute bi manifestazioen helburua dela euskal gazteriaren artean faxismoaren aurkako kontzientzia zabaltzea eta Euskal Herriak gogor erantzungo duela erakustea.
