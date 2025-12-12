INVESTIGACIÓN
La UCO acude a Correos, Hacienda y Transición Ecológica por la trama de Leire Díez

Los agentes han solicitado documentación sobre contratos y subvenciones. El juez investiga en esta operación posibles delitos de prevaricación, malversación, tráfico de influencias y organización criminal.
(Foto de ARCHIVO) Varios agentes de la Guardia Civil, durante un registro en la calle Mimosas, a 30 de abril de 2024, en Barrantes, Ribadumia, Pontevedra, Galicia (España). Una operación antidroga abierta en la provincia de Pontevedra ha detenido al menos a 15 personas por la distribución de estupefacientes en distintos puntos de España. En esta operación participan el Equipo de Crimen Organizado (ECO) de la Guardia Civil de Pontevedra, dependiente de la UCO. La operación está en marcha y se va a prolongar durante toda la jornada. Elena Fernández / Europa Press 30 ABRIL 2024;REGISTRO;REDADA;ANTIDROGA;ECO;UCO;GUARDIA CIVIL;PONTEVEDRA;DETENIDO;AGENTES 30/4/2024
Agentes de la UCO de la Guardia Civil, en una operación policial. Foto de archivo: Europa Press
Euskaraz irakurri: UCOk dokumentazioa eskatu du Correosen eta Ogasun zein Trantsizio Ekologikoko ministerioetan
author image

Agencias | EITB

Última actualización

Agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil se han presentado este viernes en las sedes de Correos y de organismos dependientes de los Ministerios de Hacienda y Transición Ecológica, para requerir documentación sobre contratos y subvenciones investigados en relación a la trama vinculada a la exmilitante socialista Leire Díez.

Estos requerimientos de documentación forman parte de la operación puesta en marcha por orden del Juzgado Central número 6 de la Audiencia Nacional en la que han sido detenidos Leire Díez, el expresidente de la SEPI Vicente Fernández, y Antxon Alonso, considerado socio en la empresa Sevinabar del exsecretario de Organización del PSOE Santos Cerdán.

Ayer la UCO requirió documentación a las empresas públicas SEPI, Sepides, Enusa y Mercasa y realizó algunos registros, también en domicilios, de Madrid, Zaragoza, Sevilla y Navarra.

Además de a esas empresas públicas, los agentes acudieron a las instalaciones de Forestalia en Zaragoza y Madrid; a la asesoría fiscal Conaudire, en la capital mañana, o a la empresa Cemsal.

También registraron un bar de Sevilla supuestamente vinculado al expresidente de la SEPI Vicente Fernández.

El juez investiga en esta operación posibles delitos de prevaricación, malversación, tráfico de influencias y organización criminal, según han informado fuentes jurídicas.

Los tres detenidos por la UCO serán puestos este sábado a disposición judicial y se encuentran desde el miércoles en dependencias de la Comandancia de la Guardia Civil en Tres Cantos (Madrid).

Corrupción Política España Psoe Partidos Políticos Política

