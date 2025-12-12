IKERKETA
UCOk dokumentazioa eskatu du Correosen eta Ogasun zein Trantsizio Ekologikoko ministerioetan

Zehazki, kontratu eta dirulaguntzei buruzko dokumentazioa eskatu diete guardia zibilek, Leire Diezekin lotutako sarearen inguruko ikerketaren baitan. Prebarikazioa, ondasun publikoak bidegabe erabiltzea eta erakunde kriminal bateko kide izatea leporatzen diete. Ikerketa zabalik dago oraindik.

(Foto de ARCHIVO) Varios agentes de la Guardia Civil, durante un registro en la calle Mimosas, a 30 de abril de 2024, en Barrantes, Ribadumia, Pontevedra, Galicia (España). Una operación antidroga abierta en la provincia de Pontevedra ha detenido al menos a 15 personas por la distribución de estupefacientes en distintos puntos de España. En esta operación participan el Equipo de Crimen Organizado (ECO) de la Guardia Civil de Pontevedra, dependiente de la UCO. La operación está en marcha y se va a prolongar durante toda la jornada. Elena Fernández / Europa Press 30 ABRIL 2024;REGISTRO;REDADA;ANTIDROGA;ECO;UCO;GUARDIA CIVIL;PONTEVEDRA;DETENIDO;AGENTES 30/4/2024
Guardia Zibilaren UCOko agenteak, polizia-operazio batean. Artxiboko argazkia: Europa Press
author image

Agentziak | EITB

Azken eguneratzea

Unitate Zentral Operatiboko (UCO) guardia zibilak kontratu eta dirulaguntzei buruzko dokumentazioa eskatu dute ostiral honetan Correosen eta Espainiako Gobernuko Ogasun eta Trantsizio Ekologikoko ministerioen mendeko erakundeen egoitzetan, Leire Diez militante sozialista ohiarekin lotutako sarearen inguruko ikerketaren baitan.

Hain zuzen ere, dokumentazio-errekerimendu horiek Auzitegi Nazionaleko 6 zenbakiko Epaitegi Zentralaren aginduz abian jarritako polizia-operazioaren parte dira. Testuinguru horretan atxilotu dituzte Leire Diez, Vicente Fernandez SEPIko presidente ohia eta Antxon Alonso enpresari  elgoibartarra. UCOren arabera, Santos Cerdan PSOEren Antolakuntza idazkari ohia Antxon Alonsoren bazkidea zen Sevinabar enpresan.

Ildo horretatik, UCOk dokumentazioa eskatu zien atzo SEPI, Sepides, Enusa eta Mercasa enpresa publikoei, eta miaketak egin zituen Madrilen, Zaragozan, Sevillan eta Nafarroan.

Enpresa publiko horiez gain, agenteak Forestalia enpresak Zaragozan eta Madrilen dituen instalazioetara joan ziren; Conaudire aholkularitza fiskalera, edo Cemsal enpresara.

Sevillako taberna bat ere miatu zuten, ustez Vicente Fernandez SEPIko presidente ohiari lotuta.

Zehazki, prebarikazioa, ondasun publikoak bidegabe erabiltzea eta erakunde kriminal bateko kide izatea leporatzen die epaileak, iturri juridikoek jakitera eman dutenez. Hori dela eta, ikerketa zabalik dago oraindik.

UCOk atxilotutako hiru pertsonak epailearen esku utziko dituzte larunbat honetan, eta asteazkenetik daude Guardia Zibilak Tres Cantosen (Madril) duen egoitzan.

Ustezko ustelkeria politikoa Espainia Psoe Alderdi Politikoak Politika

