Salud reclama un "un cambio de actitud" a la ministra de Sanidad ante la huelga médica y la falta de profesionales
El consejero, Alberto Martínez, ha mostrado su inquietud ante la falta de medidas, y ha reclamado explicaciones sobre el modelo organizativo que se propone en el Estatuto Marco.
El consejero de Salud del Gobierno Vasco, Alberto Martínez, ha pedido este viernes “un cambio de actitud” a la ministra de Sanidad, Mónica García, ante la huelga de médicos y la falta de profesionales. Así, Martínez le ha reclamado que asuma su responsabilidad para lograr un acuerdo sobre el nuevo Estatuto Marco que regule las condiciones laborales del personal sanitario.
Martínez ha mostrado su "preocupación" ante la situación actual, que es "especialmente alarmante" por el momento en el que ha llegado: en plena campaña de gripe, con alta incidencia del virus y miles de consultas y atenciones afectadas en hospitales y centros de salud de todo el Estado. “No podemos afrontar una presión asistencial tan alta en medio de un conflicto laboral y, además, sin medidas por parte del Ministerio que garanticen un relevo adecuado de profesionales”, ha advertido el consejero.
También ha reclamado explicaciones a la ministra sobre el modelo organizativo que propone en el Estatuto Marco para las guardias médicas, a qué sistema se quiere llegar y qué previsión económica maneja el Ministerio para hacer frente a los cambios que plantea.
Igualmente, el consejero de Salud ha mostrado su inquietud ante la falta de medidas frente a la escasez de médicos, un problema que considera estructural y creciente. Ha denunciado que, mientras muchos facultativos están recibiendo cartas que les comunican su jubilación, sigue sin resolverse la petición realizada por Euskadi hace meses para ampliar la edad de jubilación.
Martínez ha recordado que la huelga de médicos, en marcha estos días, se suma a convocatorias sucesivas anteriores de distintos colectivos sanitarios y que ya hay una nueva prevista para enero si no se avanza en las negociaciones. A ello se suma el retraso en la publicación del listado provisional de admitidos al examen MIR.
Te puede interesar
GKS convoca manifestaciones en Bilbao y Pamplona para el 31 de enero en contra del fascismo
En un acto público que ha tenido lugar en Bilbao, GKS ha alertado del surgimiento "en Euskal Herria de un fascismo en nombre de la identidad vasca" que ha empezado a "aparecer en redes sociales y en las paredes de las calles", con "mensajes racistas, supremacistas y machistas".
El CIS continúa dando como ganador al PSOE, con nueve puntos de ventaja sobre el PP
La vivienda se mantiene como principal preocupación de la ciudadanía, seguida de la crisis económica y los problemas políticos. El líder socialista, Pedro Sánchez, sigue siendo el preferido como presidente, si bien ningún líder alcanza el aprobado.
La UCO acude a Correos, Hacienda y Transición Ecológica por la trama de Leire Díez
Los agentes han solicitado documentación sobre contratos y subvenciones. El juez investiga en esta operación posibles delitos de prevaricación, malversación, tráfico de influencias y organización criminal.
El gabinete foral de Álava y Elkarrekin Podemos IU intensifican las negociaciones para intentar cerrar un acuerdo
El pleno de las Juntas de Álava ha rechazado las enmiendas a la totalidad, gracias al voto de los tres procuradores de Elkarrekin Podemos IU, que se han sumado a los del PNV y el PSE-EE. Las enmiendas parciales se debatirán el lunes y martes, y el pleno de aprobación definitiva será el día 19.
PNV y PSE-EE incorporarán al presupuesto vasco de 2026 enmiendas de la oposición por valor de dos millones de euros
La principal partida será para una propuesta de EH Bildu, destinada a modernizar el sistema institucional, por importe de un millón de euros. También se aceptará una enmienda del PP para crear un programa de convivencia intergeneracional, así como de Sumar, sobre Euskaldendak, entre otras.
Nerea Kortajarena: "Todo lo que está ocurriendo en Madrid hay que aclararlo hasta el final"
La portavoz de EH Bildu en el Parlamento Vasco ha subrayado que en su coalición "la tolerancia con la corrupción política es cero". Según Kortajarena, "EH Bildu es de los poco partidos, si no es el único, que no tienen ningún caso de corrupción política"
El PNV ve al Gobierno español "en shock" y cree que habrá elecciones generales en 2026
La portavoz del PNV en el Congreso, Maribel Vaquero ha reconocido que el panorama está "complicado", "el peligro de la legislatura cada vez es más grande" y la "preocupación mayor". "Vemos un Gobierno en 'shock'" que "no sabe contestar con contundencia a todo lo que le está viniendo encima y las denuncias de machismo" dentro del partido que "no han sabido resolver", ha señalado en una entrevista en Onda Vasca.
Será noticia: Debate de las enmiendas a la totalidad a los Presupuestos de Álava y Bizkaia, homenaje a Lourdes Iriondo y junta extraordinaria de accionistas de Talgo
Resumen de las principales noticias que hoy elaborará Orain.
Los familiares de 'Txiki' y Otaegi acogen con satisfacción y agradecimiento la noticia del reconocimiento
EITB ha hablado con Mikel Paredes -hermano de Txiki- y Mertxe Urtuzaga -prima de Otaegi. En primer lugar, han tenido un recuerdo para los padres y las madres de las dos víctimas, fallecidos antes de recibir este reconocimiento. También han querido agradecer a quienes les han acompañado estos años, especialmente al abogado y catedrático Juanjo Álvarez, por su labor en el proceso de reconocimiento.