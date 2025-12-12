Salud reclama un "un cambio de actitud" a la ministra de Sanidad ante la huelga médica y la falta de profesionales

El consejero de Salud del Gobierno Vasco, Alberto Martínez, ha pedido este viernes “un cambio de actitud” a la ministra de Sanidad, Mónica García, ante la huelga de médicos y la falta de profesionales. Así, Martínez le ha reclamado que asuma su responsabilidad para lograr un acuerdo sobre el nuevo Estatuto Marco que regule las condiciones laborales del personal sanitario.

Martínez ha mostrado su "preocupación" ante la situación actual, que es "especialmente alarmante" por el momento en el que ha llegado: en plena campaña de gripe, con alta incidencia del virus y miles de consultas y atenciones afectadas en hospitales y centros de salud de todo el Estado. “No podemos afrontar una presión asistencial tan alta en medio de un conflicto laboral y, además, sin medidas por parte del Ministerio que garanticen un relevo adecuado de profesionales”, ha advertido el consejero.

También ha reclamado explicaciones a la ministra sobre el modelo organizativo que propone en el Estatuto Marco para las guardias médicas, a qué sistema se quiere llegar y qué previsión económica maneja el Ministerio para hacer frente a los cambios que plantea.

Igualmente, el consejero de Salud ha mostrado su inquietud ante la falta de medidas frente a la escasez de médicos, un problema que considera estructural y creciente. Ha denunciado que, mientras muchos facultativos están recibiendo cartas que les comunican su jubilación, sigue sin resolverse la petición realizada por Euskadi hace meses para ampliar la edad de jubilación.

Martínez ha recordado que la huelga de médicos, en marcha estos días, se suma a convocatorias sucesivas anteriores de distintos colectivos sanitarios y que ya hay una nueva prevista para enero si no se avanza en las negociaciones. A ello se suma el retraso en la publicación del listado provisional de admitidos al examen MIR.