Osasun sailburuak "jarrera aldatzeko" eskatu dio Osasun ministroari, medikuen grebaren eta profesionalen faltaren aurrean
Alberto Martinez sailburua kezkatuta agertu da mediku eskasiari aurre egiteko neurririk hartzen ari ez direla iritzita, eta azalpenak eskatu ditu Esparru Estatutuan guardia medikoetarako proposatzen den antolaketa ereduari buruz.
Alberto Martinez Eusko Jaurlaritzako Osasun sailburuak "jarrera aldatzeko" eskatu dio ostiral honetan Monica Garcia Espainiako Gobernuko Osasun ministroari, medikuen grebaren eta profesionalen faltaren aurrean.
Martinezek "kezka" agertu du egungo egoeraren aurrean, "bereziki larria" baita iritsi den momentuagatik: gripearen kanpaina betean, birusak eragin handia duenean, eta Estatu osoko ospitale- eta osasun-zentroetan eragin hori milaka kontsulta eta arretatan jasaten ari direnean. "Ezin diogu aurre egin halako asistentzia-presio altuari lan-gatazka baten erdian, eta, gainera, Ministerioaren aldetik neurririk hartzen ari ez direnean profesionalen errelebo egokia bermatzeko", ohartarazi du sailburuak.
Halaber, azalpenak eskatu dizkio ministroari guardia medikoentzako Esparru Estatutuan proposatzen duen antolaketa-ereduari buruz, zein sistematara iritsi nahi den eta Ministerioak proposatzen dituen aldaketei aurre egiteko zein aurreikuspen ekonomiko darabilen azaltzeko.
Era berean, Osasun sailburua kezkatuta agertu da mediku eskasiari aurre egiteko neurririk ez dagoelako, arazo hori egiturazkoa eta gero eta handiagoa dela uste baitu. Salatu duenez, mediku askok erretiroa jakinarazten dieten gutunak jasotzen dituzten bitartean, oraindik ez da konpondu Euskadik duela hilabete batzuk erretiro-adina luzatzeko egindako eskaera.
Martinezek gogorarazi du medikuen greba, egun hauetan martxan dagoena, hainbat osasun-kolektibok aurretik egindako deialdiei gehitzen zaiela eta urtarrilean beste bat aurreikusita dagoela negoziazioetan aurrera egin ezean. "Horri gehitu behar zaio Ministerioak inoiz baino gehiago atzeratu duela BAME azterketa egiteko onartutakoen behin-behineko zerrendaren argitarapena", azpimarratu du Martinezek.
PSOE irabazletzat jo du berriro ere CISek, PPri bederatzi puntuko aldea aterata
Etxebizitza da herritarren kezka nagusia, eta, ondoren, krisi ekonomikoa eta arazo politikoak daude. Pedro Sanchez buruzagi sozialista da presidente gisa gustukoena, nahiz eta ezein liderrek ez duen gainditzen.
UCOk dokumentazioa eskatu du Correosen eta Ogasun zein Trantsizio Ekologikoko ministerioetan
Zehazki, kontratu eta dirulaguntzei buruzko dokumentazioa eskatu diete guardia zibilek, Leire Diezekin lotutako sarearen inguruko ikerketaren baitan. Prebarikazioa, ondasun publikoak bidegabe erabiltzea eta erakunde kriminal bateko kide izatea leporatzen diete. Ikerketa zabalik dago oraindik.
Arabako foru kabineteak eta Elkarrekin Podemos IUk negoziazioak areagotuko dituzte, akordio bat ixten saiatzeko
Arabako Batzar Nagusietako aurrekontu proposamena aurrera jarraitzea ahalbidetu du Elkarrekin Podemos IUk, koalizio horretako hiru prokuradoreen botoei esker. Zuzenketa partzialak astelehenean eta asteartean eztabaidatuko dira, eta behin betiko onarpenerako osoko bilkura hilaren 19an izango da.
EAJk eta PSE-EEk oposizioaren ekarpenak onartuko dituzte 2026ko EAEko aurrekontuetarako, bi milioi euroko balioarekin
Partida nagusia EH Bilduren proposamen batentzat izango da, sistema instituzionala modernizatzeko helburuarekin, milioi bat euroko zenbatekoarekin. Halaber, PPren ekarpen bat jasoko dute, belaunaldien arteko bizikidetza programa bat sortzeko, eta Sumarrek Euskaldendak ekimenaren inguruan egindako ekarpen bat, besteak beste.
Nerea Kortajarena: "Madrilen gertatzen ari den guztia muturreraino argitu behar da"
EH Bilduk Eusko Legebiltzarrean duen bozeramaileak azpimarratu duenez, bere koalizioan "ustelkeria politikoarekiko tolerantzia zero da". Kortajarenaren arabera, "EH Bildu alderdi bakarretakoa da, ez bada bakarra, ustelkeria politiko kasurik ez duena".
EAJk "shock egoeran" ikusten du Espainiako Gobernua, eta 2026an hauteskunde orokorrak izango direla uste du
Maribel Vaquero EAJk Kongresuan duen bozeramaileak aitortu duenez, egoera "zaila" da, "legealdiko arriskua gero eta handiagoa da" eta "kezka handiagoa". "Shock egoeran dagoen Gobernu bat ikusten dugu", eta "ez daki erantzuten gainean datorkion guztiari eta matxismo salaketei".
Albiste izango dira: Aurrekontuen osoko zuzenketen eztabaida Araban eta Bizkaian, Lourdes Iriondori omenaldia eta Talgoren akziodunen ezohiko batzarra
Orain-ek gaur landuko dituen albiste nagusien laburpena.
'Txiki' eta Otaegiren senideek pozik eta eskertuta hartu dute aitortzaren berria
EITBk Mikel Paredesekin -Txiki-ren anaia- eta Mertxe Urtuzagarekin -Otaegiren lehengusina- hitz egin du. Lehendabizi, biktimen gurasoekin oroitu dira, aitortza jaso aurretik hil baitziren. Ondoren, eskerrak eman nahi izan dizkiete urte hauetan alboan izan dituztenei, batik bat, Juanjo Alvarez abokatu eta katedradunari, aitortza-prozesuan egindako lanagatik.
Tokiko Demokraziaren Defentsarako Europako Behatokiaren euskal egoitza izango da EUDEL
Euskadiko Udalen Elkarteak jakinarazi duenez, datorren urtean, "mehatxuei eta gomendioei buruzko lehen txostena argitaratuko da, tokiko hautetsien funtsezko lana defendatzeko".