Cientos de médicos piden en Bilbao un Estatuto propio que recoja sus particularidades
Cientos de médicos y facultativos (farmacéuticos, biólogos...), muchos ataviados con batas blancas, se han manifestado hoy en Bilbao contra el estatuto marco del Ministerio de Sanidad y por uno propio que recoja sus particularidades, y han pedido al Gobierno Vasco que defienda sus demandas ante la ministra Mónica García.
El SME afirma que la huelga de médicos tiene "un mayor impacto en el ámbito hospitalario que en atención primaria"
Osakidetza ha cifrado el seguimiento en un 17,6 % en el turno de mañana y en un 7,6 % en el de tarde. Los médicos vascos se han sumado a la convocatoria de cuatro días de huelga hecha por el Sindicato Médico para todo el Estado en defensa de un Estatuto propio que "refleje las características propias de la profesión".
El Parlamento Vasco rechaza las enmiendas de totalidad a los presupuestos con reproches mutuos entre oposición y PNV y PSE
El resto de los grupos acusan de "cerrar la puerta a la negociación" a PNV y PSE, que dicen que la oposición pide "máximos innegociables". Los presupuestos se aprobarán el 23 de diciembre.
El comité de Mercedes Vitoria no descarta paros en protesta por las condiciones laborales
Ha decidido iniciar este mes de diciembre una campaña de movilizaciones para hacer frente a la situación de "deterioro de las relaciones laborales" dentro de la planta. Esta campaña de movilizaciones fue acordada en una reunión celebrada por el comité el pasado día 1 de diciembre, con los votos de los sindicatos ELA, LAB y ESK, y la abstención de UGT, CC. OO. y Ekintza.
El Sindicato Médico de Euskadi comienza cuatro días de huelga, por un Estatuto propio
El Sindicato Médico defiende un Estatuto propio podría reflejar las características propias de la profesión y defender una regulación específica. Cuentan con el apoyo de MUD y de los colegios de médicos de la CAV. El Ministerio ha adelantado que no va a retirar el anteproyecto del Estatuto Marco, pero se muestra abierto a seguir dialogando.
Esan denuncia el "sobreesfuerzo" de los ertzainas y la vulneración de derechos laborales
El sindicato Esan de la Ertzaintza ha explicado que, en los diez primeros meses del año, se han generado 375 000 horas extra, con un "gasto de 8,9 millones de euros en horas gratificadas", lo que evidencia "un sistema sostenido artificialmente por refuerzos permanentes" y "un modelo que exprime sin tregua" a los ertzainas.
Trabajadores de ambulancias se concentran ante el Parlamento Vasco para exigir la publificación del transporte sanitario
Las secciones sindicales de ESK Anbulantziak y Emergentziak se han concentrado esta mañana frente al Parlamento Vasco para exigir la publificación del transporte sanitario porque "un transporte sanitario 100% público es una necesidad y una garantía para todos".
Las autoescuelas de Navarra vuelven a protestar en Pamplona por el "colapso en los exámenes"
Una caravana con un centenar de vehículos de las autoescuelas navarras ha salido a la calle en Pamplona para denunciar el colapso en los exámenes de conducir. Según señalan, en la actualidad existe una lista de espera que afecta a más de 8000 personas, y consideran que estos retrasos han alcanzado niveles históricos y que están poniendo en riesgo la viabilidad de muchas empresas.
Lakuntza cree que detrás de las afirmaciones de Confebask hay un “enfado” y un “malestar” con ELA
El secretario general de ELA, Mitxel Lakuntza, afirma que a la patronal vasca le molestan "dos cosas de ELA". Por una parte, que le plante cara y que consiga "más y mejores convenios" que el resto de sindicatos, y, por otra parte, la implantación de ELA.
El conflicto de las villavesas afronta una semana clave
El sindicato UGT, con siete delegados de diecisiete en el comité, está dispuesto a aceptar las propuestas de la empresa y la Mancomunidad de la Comarca de Pamplona (MCP), y apela a la responsabilidad del resto para poner fin a un conflicto que dura ya diez meses.