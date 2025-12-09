Osasun arloko greba
Ehunka medikuk sektorearen ezaugarriak bilduko dituen Estatutu propioa eskatu dute Bilbon

Medikuen manifestazioa Bilbon
18:00 - 20:00
Bilbo, gaur. Argazkia: EITB.

Azken eguneratzea

Ehunka mediku eta fakultatibo (farmazialariak, biologoak...), asko bata zuriz jantzita, Bilbon manifestatu dira Espainiako Ministerioak aurkeztu duen Estatutu Markoaren lege-aurreproiektuaren kontra eta sektorearen ezaugarriak jasotzen dituen baten alde, eta Eusko Jaurlaritzari eskatu diote haien eskaerak defenda ditzala Monica Garcia ministroaren aurrean.

Osakidetza Lan gatazkak Eusko Jaurlaritza Espainiako gobernua Sindikatuak Ekonomia

