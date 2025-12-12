Gobierno de España
Los partidos de Sumar piden un "nuevo Ejecutivo" a Sánchez, pero Moncloa lo descarta

El socio minoritario del Gobierno, siguiendo la linea abierta por Yolanda Díaz en una entrevista, ha pedido contundencia y cambios al PSOE. Sin embargo, fuentes cercanas al Gobierno aseguran que ningún ministro se ha visto salpicado por los últimos casos por lo que continuarán con las sustituciones que ya estaban previstas.
Pedro Sanchez eta Yolanda Diaz Kongresua
Pedro Sánchez y Yolanda Díaz en una sesión del Congreso.
Euskaraz irakurri: Sumar osatzen duten alderdiek "Gobernu berria" eskatu diote Sanchezi, baina Moncloak baztertu egiten du
author image

Agencias | EITB

Última actualización

Los partidos que forman el movimiento Sumar han reclamado al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, un "nuevo Ejecutivo" que reimpulse ya las medidas sociales de la legislatura y "contundencia" al PSOE para "erradicar la lacra de la corrupción y los casos de acoso sexual de sus filas", después de la reunión ordinaria que han mantenido este viernes.

Con esta petición, la coalición ha refrendado las declaraciones realizadas en 'La Sexta' por la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, donde ha exigido al presidente una reacción inmediata y una reformulación profunda del Gobierno y de sus objetivos, dado que "no se podía continuar así". 

Todo ello ha llegado después de que este viernes la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil se haya personado en Correos y los ministerios de Hacienda y Transición Ecológica para solicitar documentación relativa a la causa por la que está detenida la exmilitante del PSOE Leire Díez por presuntas irregularidades en contrataciones públicas. También se ha arrestado en estos días al expresidente de la SEPI Vicente Fernández y al presidente de la aerolínea Plus Ultra, Julio Martínez, y al CEO de la compañía, Roberto Roselli.

No obstante, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, no contempla acometer cambios profundos. Fuentes del PSOE destacan que ningún ministro está implicado en los casos de presunta corrupción o acoso sexual que están saliendo a la luz.

 En Moncloa tratan de arrojar agua fría a la situación y descartan una crisis de Gobierno generalizada. Insisten en que, tal y como se anuncio anteriormente, continúan con el plan de realizar cambios puntuales para ir sustituyendo a los ministros que son candidatos autonómicos. Así en breve, sustituirán a la portavoz y ministra de Educación Pilar Alegría, candidata socialista en Aragón.


