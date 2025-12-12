Espainiako Gobernua
Sumar osatzen duten alderdiek "Gobernu berria" eskatu diote Sanchezi, baina Moncloak baztertu egiten du

Gobernuko kide txikienak, Yolanda Diazek elkarrizketa batean zabaldutako ildoari jarraituz, irmotasuna eta aldaketak eskatu dizkio PSOEri. Hala ere, exekutiboaren gertuko iturrien arabera, azken kasuek ez dute ministrorik zipriztindu, eta, beraz, aurreikusita zeuden ordezkapenekin jarraituko dute.

Pedro Sanchez eta Yolanda Diaz Kongresuko saio batean.
Agentziak | EITB

Azken eguneratzea

Sumar mugimendua osatzen duten alderdiek "Gobernu berria" eskatu diote Pedro Sanchez Espainiako Gobernuko presidenteari. Ostiral honetan egin duten ohiko bileraren ostean, legegintzaldiko neurri sozialak berriro bultzatzea eta PSOEri "irmotasuna" ematea helburu izango duten aldaketak egiteko eskatu diote, "ustelkeriaren eta sexu-jazarpen kasuen gaitza desagerrarazteko".

Eskaera horrekin, koalizioak berretsi egin ditu Yolanda Diazek La Sexta katean egindako adierazpenak. Bigarren presidenteorde eta ministroak "berehalako erreakzioa" eta "birformulazio sakona" eskatu dio presidenteari. "Ezin da horrela jarraitu", esan du. 

Guardia Zibilaren Unitate Zentral Operatiboa (UCO) Correosen eta Ogasuneko eta Trantsizio Ekologikoko ministerioetan egin dituen dokumentazio eskaerak eragin ditu Sumarreko buruaren adierazpenak. Leire Diez PSOEko militante ohia kontratazio publikoetan ustez irregulartasunak egiteagatik atxilotu duten auziari buruzko informazioa eskatu du UCOk. Halaber, Vicente Fernandez SEPIko presidente ohia, Julio Martinez Plus Ultra airelineako presidentea eta Roberto Roselli konpainiako CEOa atxilotu dituzte.

Hala ere, Pedro Sanchez Gobernuko presidenteak ez du aldaketa sakonik egiteko asmorik. PSOEko iturriek nabarmendu dutenez, ministro bakar bat ere ez dago inplikatuta argitara ematen ari diren ustezko ustelkeria edo sexu-jazarpen kasuetan.

Moncloa egoera baretzen saiatzen ari da. Gobernuko kideen artean krisirik dagoenik baztertu dute eta, aurretik iragarri bezala, aldaketa puntualak egiteko planarekin jarraitzen dutela ziurtatu dute. Izan ere, hainbat autonomia erkidegoetako hauteskundeen ondorioz, ministro batzuk kargua utzi beharko dute hautagai izateko, hala nola, Pilar Alegria bozeramaile eta Hezkuntza ministroak.

