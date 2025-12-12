DENUNCIAS POR ACOSO SEXUAL
Guardar
Quitar de mi lista
¿Quieres guardar el contenido?
Inicia sesión para guardar el contenido y aprovecharte de las ventajas de Orain.

Chivite cree que al PSOE "le ha faltado rapidez y contundencia" ante el acoso sexual

18:00 - 20:00
Euskaraz irakurri: Chivitek uste du PSOEri "azkartasuna eta irmotasuna" falta izan zaiola sexu-jazarpenaren aurrean
author image

EITB

Última actualización

La presidenta de Navarra, María Chivite, ha recordado que el PSOE es el único partido que cuenta con un protocolo para los casos de abuso sexual, aunque cree "debe mejorarse en aras a la protección de las víctimas, a la garantía de las víctimas y a una actuación rápida, eficaz y justa".

María Chivite PSN Psoe Política

Te puede interesar

Cargar más