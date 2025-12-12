SEXU-JAZARPENAGATIKO SALAKETAK
Chivitek uste du PSOEri "azkartasuna eta irmotasuna" falta izan zaiola sexu-jazarpenaren aurrean

18:00 - 20:00
EITB

Azken eguneratzea

Maria Chivite Nafarroako presidenteak gogorarazi du PSOE dela sexu-abusu kasuetarako protokoloa duen alderdi bakarra, baina uste du "hobetu" egin behar dela, "biktimen babesari, biktimen bermeari eta jarduera azkar, eraginkor eta justuari begira".

María Chivite PSN Psoe Politika

