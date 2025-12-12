PSOE
PSOEk onartu du ez duela Salazarren aurkako sexu-jazarpenak salatu dituzten emakumeen neurria eman

Rebeca Torrok iragarri duenez, PSOEk Francisco Salazar buruzagi ohiaren ustezko jazarpen kasuei buruzko txostenean horrek "akats oso larria" egin izana jaso du, eta Antonio Hernandezi ere espedientea ireki dio. Kasuak Fiskaltzara eramanago ez dituen arren, babesa emango die gertaerak auzibidean jartzea erabakitzen duten emakumeei. 

MADRID, 12/12/2025.- La secretaria de Organización del PSOE, Rebeca Torró, ofrece su primera rueda de prensa en la sede del partido, golpeado esta semana por las denuncias de acoso sexual y detenciones por casos de presunta corrupción, este viernes, en Madrid. EFE/ Javier Lizón
Rebeca Torró, gaur goizean. EFE.
Agentziak | EITB

Agentziak | EITB

Azken eguneratzea

Rebeca Torro PSOEko Antolakuntza idazkariak aitortu du PSOEk ez duela Paco Salazar Moncloako aholkulari ohiaren sexu-jazarpena salatu duten emakumeen neurria eman, barkamena eskatu du eta jokabide horiekin "gupidagabea" izango dela ohartarazi du.

Alderdiaren egoitzan emandako prentsaurrekoan, Torrok eskertu egin du jarrera horiek salatzera ausartu diren eta isiltasuna hautsi duten emakume horien "ausardia" eta adore horrek "erantzuna merezi" duela azpimarratu zu. 

Torroren hitzetan, emakumeei errespetua galtzea "bateraezina" da sozialista izatearekin, eta ziurtatu du Antolakuntza idazkari gisa "gupidagabea" izango dela antolakuntza aldetik jarrera horien aurka, eta jarrera horiek behin betiko ezabatzeko neurriak martxan jartzerakoan "nekazeina" izango dela esan du. 

Beste behin, bere esanetan, emakume sozialistak dira "martxa markatzen dutenak", eta PSOE da beste behin ere "bidea irekitzen duena".

Torrok iragarri duenez, PSOEk Francisco Salazar buruzagi ohiaren ustezko jazarpen kasuei buruzko txostenean horrek "akats oso larria" egin duela jaso du, eta Antonio Hernandezi ere espedientea ireki dio. 

Alderdiak kasuak Fiskaltzara eramanago ez dituen arren, PSOEko 'hirugarrenak' ziurtatu du euren kasua auzitegietara eraman nahi duten emakumeek babes juridiko osoa izango dutela horretarako, eta laguntza psikologikoa eskainiko dietela.

Indarkeria matxista Psoe

