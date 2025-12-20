Los comicios de Extremadura inician este domingo un nuevo ciclo electoral en el Estado español

Los comicios en Extremadura inician este domingo un nuevo ciclo electoral en el Estado español. A esta comunidad, le seguirán en febrero Aragón, y ya en primavera, Castilla y León y previsiblemente, Andalucía.

Los colegios electorales han abierto sus puertas a las 09:00 horas. La ciudadanía extremeña elegirá, con sus votos, a su próximo presidente autonómico y renovará la Asamblea de Extremadura, en unas elecciones en las que la candidata del PP, María Guardiola, busca la mayoría absoluta tras una campaña marcada por el intercambio de acusaciones que ha mantenido con el líder de Vox, Santiago Abascal, con el candidato socialista, Miguel Ángel Gallardo, en segundo plano. Guardiola denunció el machismo del líder de Vox y este partido el victimismo de la candidata popular.

Extremadura vivirá así el primer adelanto electoral en sus 42 años de historia autonómica. El Hemiciclo cuenta con 65 escaños y en esta legislatura PP y PSOE tenían 28 diputados, cinco Vox y cuarto Unidas.

Este domingo están llamados a votar un total de 890 985 electores y electoras, de los cuales 556 424 corresponden a la provincia de Badajoz y 334 561 a la de Cáceres.



Cabe señalar que, de esa cifra, 860 375 son residentes en la comunidad, mientras que 30 610 lo hacen en el extranjero (voto CERA). Todos ellos elegirán en su conjunto en 1400 mesas electorales a 36 diputados de la Asamblea por la circunscripción de Badajoz y 29 por la de Cáceres.

Candidatos

María Guardiola (PP), Miguel Ángel Gallardo (PSOE), Óscar Fernández (Vox) e Irene de Miguel (Unidas) son los cadidatos a las elecciones extremeñas.

Campaña

La recta final de la campaña ha estado sacudida por denuncias, bulos, robo de votos por correo y la destitución del chófer de Guardiola tras desvelar una información periodística que había sido condenado por violencia machista.

Resultados

Los primeros resultados se conocerán a partir de las 21:30 horas y los definitivos, no serán conocidos hasta el día 26, siendo por ello, hasta entonces, provisionales.

Sondeos

Los sondeos, incluido el CIS, coinciden en la victoria del PP sin mayoría absoluta, el acusado descenso del PSOE, el fuerte avance de Vox y la subida de Unidas.

Robo de votos por correo

Un robo de votos por correo en un municipio de Badajoz, Fuente de Cantos, ha sacudido la fase final de la campaña electoral en Extremadura, con el PP y Vox expresando sospechas sobre un supuesto fraude electoral ante un suceso que la Guardia Civil vincula con la delincuencia común.



En la madrugada del pasado jueves se produjeron robos en tres oficinas postales de Badajoz y en una de ellas, la de Fuente de Cantos, fue sustraída la caja fuerte, que contenía 14 000 euros y 124 votos por correo. La Guardia Civil halló la caja robada, "completamente calcinada" y los votos esparcidos en los alrededores. Del dinero no ha quedado rastro.