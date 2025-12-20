Hauteskundeak dituzte igande honetan Extremaduran, lehen aldiz aurreratuta
890.985 herritarrek dute boto eskubidea: 556.424, Badajozen eta 334.561, Caceresen. Inkesta guztien arabera, PPk irabaziko ditu bozak, baina ez du gehiengo osorik lortuko eta PSOEk zartakoa jasoko du. Voxek eta Unidasek, aldiz, gora egingo dute, betiere inkesten arabera.
Hauteskunde eguna dute Extremadurako herritarrek abenduaren 21ean, igandearekin. Erkidegoko presidentea hautatu eta Parlamentua berrituko dute euren botoekin. Maria Guardiola PPko hautagaia da faborito nagusi, eta inkesta guztiek bera jotzen dute irabazle, gehiengo osoa lortzea baztertu badute ere. Ika-mika izan da nagusi hauteskunde kanpainan, eta ugariak Guardiolaren eta Santiago Abascal Voxeko buruzagiaren arteko liskarrak. Guardiolak Abascalen matxismoa salatu zuen, eta ultra eskuineko politikariak PPko buruzagiaren "biktimismoa".
42 urtean lehen aldiz, hauteskundeak aurreratu behar izan dituzte. Berez, 2026an egin behar zituzten bozak. Extremadurako Parlamentuak 65 eserleku ditu, eta azken legealdian, 28 diputatuna zituzten PPk eta PSOEk; 5, Voxek eta 4, Unidasek.
Hauteslekuak 09:00etan zabalduko dituzte, eta 890.985 herritarrek dute botorako eskubidea (556.424, Badajozen, eta 334.561, Caceresen). Horietatik gehienak Extremaduran bertan bizi dira, eta 30.610 atzerrian (atzerriko botoa). Badajoz probintzian 36 diputatu aukeratuko dituzte, eta gainerakoak, 29, Caceresen.
Hautagaiak
Maria Guardiola (PP), Miguel Angel Gallardo (PSOE), Oscar Fernandez (Vox) eta Irene de Miguel (Unidas) dira hautagaiak.
Hauteskunde kanpaina
Beroa izan da kanpaina amaiera. Besteak beste, posta bidezko ehunka boto lapurtu dituzte, eta iruzur hotsak haizatu ditu eskuinak. Maria Guardiolak bere txoferra kaleratu du, indarkeria matxistagatik zigortua izan dela zabaldu ostean.
Emaitzak
Lehen emaitza ofizialak 21:30erako jakinarazi dituzte, eta behin betikoak, abenduaren 26an. Ordura arte, beraz, behin-behineko emaitzak izango dira.
Inkestak
Inkesta guztiek, CISak barne, PPri eman diote garaipena, baina ez gehiengo osoz. Horien arabera, PSOEk beherakada nabarmena izango du, eta Voxek, aldiz, gorakada. Unidas ere hazi egingo dela diote galdeketek.
Posta bidezko botoen lapurreta
Barajozeko Fuente de Cantos udalerrian dozenaka posta bidezko boto ostu dituztela eta, iruzur susmoak hauspotu dituzte PPk eta Voxek. Guardia Zibilaren ustez, ordea, lapurretak ez du motibazio politikorik, eta delitugile arrunten kontua izan dela adierazi du.
Ostegunean lapurreta egin zuten Badajozeko hiru posta bulegotan, eta horietako batean, Fuente de Cantos herrikoan, kutxa gotor bat ebatzi zuten, barruan 14.000 euro eta 124 posta bidezko boto zeudela. Guardia Zibilak lapurtutako kutxa "erabat kiskalita" topatu zuen, eta botoak inguruan barreiatuta. Diruaren arrastorik ez zuten topatu, ordea.
