Milagros Tolón asumirá Educación y Elma Saiz será la nueva portavoz del Gobierno español

Milagros Tolón será la nueva ministra de Educación, Formación Profesional y Deportes, mientras que Elma Saiz asumirá la portavocía del Gobierno español, según ha anunciado Pedro Sánchez.

El presidente español ha desvelado estos cambios, motivados por la salida de Alegría para optar como candidata socialista a la presidencia de Aragón, en una declaración institucional en el Palacio de la Moncloa.

Sánchez avanzó la pasada semana que sería una mujer la nueva portavoz del Gobierno, pero no concretó más datos, ni siquiera si ya formaba parte del Ejecutivo o sería una nueva incorporación al Gabinete, y si, al igual que Alegría, compatibilizaría ese cargo con el de ministra de Educación, Formación Profesional y Deportes.

El presidente del Gobierno español ha afirmado que el Ejecutivo afronta esta segunda mitad de la legislatura "con energías renovadas" y "con las pilas cargadas" tras haber incorporado a Milagros Tolón al gabinete como ministra de Educación y con Elma Saiz como nueva portavoz.

En su declaración institucional desde Moncloa para anunciar los cambios en el Ejecutivo tras la marcha de Pilar Alegría, Sánchez ha remarcado que el Gobierno español está además dispuesto a "pelear" para lograr sacar adelante sus iniciativas, y a hacerlo "con voluntad de diálogo" y con "humildad".

"Y también, por qué no decirlo, con la certeza de contar con los mejores perfiles para llevar a cabo esta tarea", ha aseverado el presidente.



Elma Saiz es licenciada en Derecho y Máster en Asesoría Fiscal por la Universidad de Navarra, Saiz (Pamplona, 1975) desempeñó varios cargos a nivel autonómico antes de que Sánchez la nombrase ministra en noviembre de 2023, al inicio de la actual legislatura.

Fue consejera de Economía y Hacienda y portavoz del Gobierno de Navarra de María Chivite entre 2019 y 2023 y previamente directora del Instituto Navarro para la Igualdad y Familia del Ejecutivo autonómico. Entre 2008 y 2012 fue la delegada del Gobierno en Navarra. Desde el año 2003 era parlamentaria foral.

Además fue la candidata socialista a la alcaldía de Pamplona en las elecciones de mayo de 2023, donde quedó tercera fuerza política. Aún así se postuló a ser alcaldesa con el apoyo de fuerzas minoritarias y descartó dar sus votos a EH Bildu.