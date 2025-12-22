Milagros Tolonek hartuko du Hezkuntza ministerioa eta Elma Saiz izango da Espainiako Gobernuaren bozeramaile berria
Aldaketak Espainiako Gobernuaren birmoldaketaren barruan sartu ditu Sanchezek, eta legegintzaldiaren azken zatian indarra hartzea dute helburu.
Milagros Tolon izango da Hezkuntza, Lanbide Heziketa eta Kirol ministro berria, eta Elma Saizek hartuko du Espainiako Gobernuaren bozeramailetza, Pedro Sanchez Espainiako Gobernuko presidenteak iragarri duenez.
Espainiako presidenteak aldaketa horien berri eman du Moncloa Jauregian egindako adierazpen instituzional batean, Alegria Aragoiko presidentegai izateko hautagai sozialista izango baita.
Sanchezek joan den astean aurreratu zuen emakume bat izango zela Gobernuaren bozeramaile berria, baina ez zuen datu gehiago zehaztu, ezta Exekutiboko kide zen edo Kabinetean berriro sartuko zen ere, eta, Alegriak bezala, kargu hori Hezkuntza, Lanbide Heziketa eta Kirol ministroarekin bateragarri egingo ote zuen.
Espainiako Gobernuko presidenteak adierazi duenez, Exekutiboak "biziberrituta" egingo dio aurre legegintzaldiaren bigarren erdiari, Milagros Tolon Hezkuntza ministro eta Elma Saiz bozeramaile izendatu ostean.
Moncloatik egindako adierazpen instituzionalean, Sanchezek azpimarratu du Espainiako Gobernua prest dagoela bere ekimenak aurrera ateratzeko "borrokatzeko", "elkarrizketarako borondatearekin" eta "umiltasunez" egiteko.
"Eta, zergatik ez esan, ziur nago zeregin horiek gauzatzeko profil onenak ditugula", azpimarratu du presidenteak.
Elma Saiz Zuzenbidean lizentziatua da, eta Aholkularitza Fiskaleko masterra du Nafarroako Unibertsitatean. Saizek (Iruñea, 1975) hainbat kargu bete zituen Nafarroan, Sanchezek ministro izendatu aurretik, 2023ko azaroan, legegintzaldi honen hasieran.
Ekonomia eta Ogasun kontseilari eta Maria Chiviteren Nafarroako Gobernuko bozeramaile izan zen 2019tik 2023ra, eta, aurretik, Nafarroako Gobernuko Berdintasunerako eta Familiarako Institutuko zuzendari. 2008 eta 2012 artean Gobernuaren ordezkaria izan zen Nafarroan. 2003tik foru parlamentaria zen.
Gainera, Iruñeko alkategai sozialista izan zen 2023ko maiatzeko hauteskundeetan, eta hirugarren indar politiko geratu zen. Hala ere, gutxiengoen aldeko indarrekin alkate izateko hautagai agertu zen, eta baztertu egin zuen EH Bilduri bere botoak ematea.
Erreakzioak
Alderdi Popularraren esanetan, izendapen berriak "ustelkeriaren itzalak edo PSOEren inguruko eskandaluek zikinduta daude".
Popularrentzat, izendapen horiekin, Sanchezek "aukera galdu du" Extremadurako emaitza "behar bezala interpretatzeko" eta "ustelkeriaren itzalak edo PSOEren inguruko eskandaluek zikindu ez duten profil berrien alde" egiteko.
Babes sozialerako neurriak 2026 urte osoan luzatzea hitzartu du EH Bilduk Espainiako Gobernuarekin
Adostutako neurrien artean daude, besteak beste, beste bizilekurik ez duten familia zaurgarrientzat etxegabetzeak debekatzea, oinarrizko hornidurak (argia, ura eta gasa) ez etetea eta bonu sozial elektrikoa luzatzea.
PPk gehiengo absoluturik gabe irabazi du Extremaduran, eta PSOEk inoizko daturik txarrenak izan ditu
PPk 29 eserleku izango ditu (bat gehiago), PSOEk 18 (hamar gutxiago), VOXek 11 (sei gehiago), eta Unidas por Extremadurak 7 eserleku (hiru gehiago). PPk Voxen beharra du gobernatzeko.
Extremadurako hauteskundeetako parte hartzea % 50,60koa izan da 18:00etan, 2023an baino 6,5 puntu txikiagoa
890.985 herritarrek dute botoa emateko eskubidea. Inkesten arabera, PPk irabaziko ditu bozak, gehiengo osorik lortuko ez badu ere, eta PSOEk zartakoa hartuko du. Voxek eta Unidasek, aldiz, gora egingo dute, inkestek iragarritakoa betez gero.
Estebanek uste du hauteskunde orokorrak izango direla Espainian 2026an
La Sexta telebista-katean egindako elkarrizketa batean, EAJko presidenteak adierazi du Espainiako hauteskunde orokorrak aurreratu egingo direla. Horren ustez, 2026an izango dira, Espainiako legegintzaldiak ezin baitio gehiago eutsi. EAJren buruaren arabera, Pedro Sanchezek "ezin du bere burua ostruka baten antzera ezkutatu, ezta VOXen atzean ere".
Ernaik eskuin-muturraren igoeraren aurka antolatzeko deia egin die gazteei
Bilbon egindako mobilizazioan, gazte erakundeak ideia erreakzionarioak eta euskararen aurkako erasoak salatu ditu. Itsas Kapitaintzaren aurrean, Espainiako bandera bat erre eta Bilbo euskalduna, antifaxista eta feminista aldarrikatu du. Era berean, ELAk eta LABek martxorako deitu duten greba orokorrarekin bat egin du, eta independentzia helburu dutela antolatzeko deia egin die gazteei.
Alderdiak mokoka berriro, Mancisidor arartekoaren izendapena eta PP-EH Bildu liskarra tarteko
Javier De Andres EAEko PPko buruzagiak aitortu duenez, "akaso exterminio hitza erabiltzea ez zen egokiena izan". Dena dela, EH Bildu "anomalia politiko bat" dela esan du PPk. Koalizio abertzaleak EAJren eta PSE-EEren "ekidistantzia" salatu du.
PSE-EEk dio EH Bilduk behin betiko aldendu behar duela ezker abertzaleko gazte batzuek egindako ekintzetatik
Urteko balantzea egin du Jose Ignacio Asensiok, eta pozik agertu da PSE-EEk Gipuzkoako Aldundian eta Jaurlaritzan egindako lanarekin eta lortutakoarekin. Hala ere, arduratua ere badagoela dio: azkenaldian ezker abertzalearen gazteek izandako jarrera aurpegiratu dio EH Bilduri, eta horrekin amaitzeko eskatu dio.
EH Bilduk politikan dauden ate birakariak salatu ditu
EH Bilduren ustez, aste honetan ikusitakoa ez da inolaz ere politika eredugarria. PPrekin izandako talkaz gain, Ararteko berriaren aukeraketa eta ate birakarien gaia jarri dituzte adibide gisa. Nerea Kortajarenak esan du horrela ez direla euskal herritarrak ordezkatzen.
Javier De Andresek onartu du "agian" ez zirela "oso egokiak" izan EH Bilduri esandako hitzak
Santiago Lopez Alderdi Popularreko legebiltzarkideak Radio Euskadiko Parlamento de las Ondas saioan parte hartu du, eta, besteak beste, ostegunean Legebiltzarrean izandako polemika izan du hizpide.