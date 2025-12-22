ESPAINIAKO GOBERNUA
Milagros Tolonek hartuko du Hezkuntza ministerioa eta Elma Saiz izango da Espainiako Gobernuaren bozeramaile berria

Aldaketak Espainiako Gobernuaren birmoldaketaren barruan sartu ditu Sanchezek, eta legegintzaldiaren azken zatian indarra hartzea dute helburu.

Pedro Sanchez, gaurko agerraldian. Argazkia: EITB
EITB

Azken eguneratzea

Milagros Tolon izango da Hezkuntza, Lanbide Heziketa eta Kirol ministro berria, eta Elma Saizek hartuko du Espainiako Gobernuaren bozeramailetza, Pedro Sanchez Espainiako Gobernuko presidenteak iragarri duenez.

Espainiako presidenteak aldaketa horien berri eman du Moncloa Jauregian egindako adierazpen instituzional batean, Alegria Aragoiko presidentegai izateko hautagai sozialista izango baita.

Sanchezek joan den astean aurreratu zuen emakume bat izango zela Gobernuaren bozeramaile berria, baina ez zuen datu gehiago zehaztu, ezta Exekutiboko kide zen edo Kabinetean berriro sartuko zen ere, eta, Alegriak bezala, kargu hori Hezkuntza, Lanbide Heziketa eta Kirol ministroarekin bateragarri egingo ote zuen.

Espainiako Gobernuko presidenteak adierazi duenez, Exekutiboak "biziberrituta" egingo dio aurre legegintzaldiaren bigarren erdiari, Milagros Tolon Hezkuntza ministro eta Elma Saiz bozeramaile izendatu ostean.

Moncloatik egindako adierazpen instituzionalean, Sanchezek azpimarratu du Espainiako Gobernua prest dagoela bere ekimenak aurrera ateratzeko "borrokatzeko", "elkarrizketarako borondatearekin" eta "umiltasunez" egiteko.

"Eta, zergatik ez esan, ziur nago zeregin horiek gauzatzeko profil onenak ditugula", azpimarratu du presidenteak.

Elma Saiz Zuzenbidean lizentziatua da, eta Aholkularitza Fiskaleko masterra du Nafarroako Unibertsitatean. Saizek (Iruñea, 1975) hainbat kargu bete zituen Nafarroan, Sanchezek ministro izendatu aurretik, 2023ko azaroan, legegintzaldi honen hasieran.

Ekonomia eta Ogasun kontseilari eta Maria Chiviteren Nafarroako Gobernuko bozeramaile izan zen 2019tik 2023ra, eta, aurretik, Nafarroako Gobernuko Berdintasunerako eta Familiarako Institutuko zuzendari. 2008 eta 2012 artean Gobernuaren ordezkaria izan zen Nafarroan. 2003tik foru parlamentaria zen.

Gainera, Iruñeko alkategai sozialista izan zen 2023ko maiatzeko hauteskundeetan, eta hirugarren indar politiko geratu zen. Hala ere, gutxiengoen aldeko indarrekin alkate izateko hautagai agertu zen, eta baztertu egin zuen EH Bilduri bere botoak ematea.

Erreakzioak

Alderdi Popularraren esanetan, izendapen berriak "ustelkeriaren itzalak edo PSOEren inguruko eskandaluek zikinduta daude".

Popularrentzat, izendapen horiekin, Sanchezek "aukera galdu du" Extremadurako emaitza "behar bezala interpretatzeko" eta "ustelkeriaren itzalak edo PSOEren inguruko eskandaluek zikindu ez duten profil berrien alde" egiteko.

Pedro Sanchez Espainiako gobernua Hezkuntza Politika

