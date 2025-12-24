Jon Insausti: "La política no se hace desde las pancartas o las redes sociales"

Se siente alejado de la política española pues cree que "no se parece en nada a la de Euskadi". "Por suerte -dice- nada tiene que ver la política de aquí con la que se vive en Madrid".

Sobre los resultados electorales del pasado domingo en Extremadura, con la victoria del PP, el ascenso de Vox y la importante bajada socialista, hace una lectura: "existe un gran descontento hacia la política".

Cuando formaciones como la de Santiago Abascal "reciben tanto apoyo social es que algo está pasando y hay que mirar hacia adentro", recomienda Insausti, quien sin embargo considera que en San Sebastián "hemos aprendido mucho de nuestro pasado y valoramos la convivencia y la cohesión", algo que protegerá de manera "firme y exigente".

Frente a populismos y extremismos, aboga por "ser capaces de tejer alianzas entre distintos partidos políticos" porque "eso hace que este tipo de opciones no prosperen".

Además ante las diferentes preocupaciones sociales, hay que "hablar claro, estar centrados, mirar a los problemas de frente y ofrecer soluciones concretas", ya que de lo contrario "se hacen bola y luego ocurre que esas formaciones" llegan ofreciendo "respuestas sencillas" que no son reales.

"Creo que la política no se hace ni desde las pancartas ni las redes sociales, lo que exige estar en la calle respondiendo a las preocupaciones", ha dicho el alcalde, que insiste en que Donostia y Euskadi "han sufrido mucho y aprendido de su pasado" y toca salvaguardar "la convivencia sana" de la que se disfruta ahora.

Los rifirrafes políticos en el País Vasco sólo "ocurren dentro de las cámaras" pues en la calle, "los gestos y acciones" excluyentes "son marginales e incluso rechazadas rotundamente por la gran mayoría de la sociedad".

Concluye en este sentido que el pasado traumático del terrorismo "nos ha enseñado a cuidar la convivencia y tener esta cultura política que ahora es referente".

Le gusta hablar de "memoria" como "una herramienta para cuidar el presente y proteger el futuro" y por eso estima que "la política vasca y la donostiarra es tan distinta".

Ampliando el foco a las tendencias europeas y globales, prefiere fijarse en "los vestigios de esperanza" que existen, como por ejemplo, los recientes "resultados en Países Bajos" donde ganó el candidato a primer ministro Rob Jetten, del partido liberal-centrista 'Democrats', o la victoria el mes pasado del demócrata Zohran Mamdani para ser alcalde de Nueva York.

Estos casos muestran que "hay otro estilo", destaca, y que, aunque haya "tendencias extremas", cuando los políticos son capaces de "bajar a la tierra y ofrecer respuestas concretas, la gente lo valora y lo premia".

Afirma que a eso se dedica su partido, a "cuidar las raíces y estar abierto a otros aires y tendencias". Se trata de "adaptar la política a los nuevos tiempos, de actualizar la herramienta, que es el PNV, para conseguir mayor calidad de vida en Euskadi", subraya.