Jon Insausti: "La política no se hace desde las pancartas o las redes sociales"
El alcalde de Donostia-San Sebastián, Jon Insausti (PNV), considera que "la política no se hace desde las pancartas ni desde las redes sociales", sino "tejiendo alianzas" entre partidos, "hablando claro, mirando a los problemas de frente y ofreciendo soluciones concretas" a la ciudadanía.
Este tipo de política, "muy humanista", apunta, es la que defiende y con la que aspira a ganarse "la confianza y credibilidad de los donostiarras", algo para lo que ofrece cercanía, capacidad de escucha y respuestas, porque "gobernar bien significa cuidar de la gente y ser exigente con los resultados".
En este empeño no lleva ni dos meses, sólo desde el 29 de octubre, cuando cogió el bastón de mando de la capital guipuzcoana, tras la renuncia de su antecesor, Eneko Goia, pero no ha perdido "ni un minuto", asegura.
Ocupa la Alcaldía de uno de los ayuntamientos vascos más importantes "motivado y con mucha energía", y la determinación de ofrecer "humildad y ambición", porque piensa que "son los mejores ingredientes para trasformar una ciudad".
Se siente alejado de la política española pues cree que "no se parece en nada a la de Euskadi". "Por suerte -dice- nada tiene que ver la política de aquí con la que se vive en Madrid".
Sobre los resultados electorales del pasado domingo en Extremadura, con la victoria del PP, el ascenso de Vox y la importante bajada socialista, hace una lectura: "existe un gran descontento hacia la política".
Cuando formaciones como la de Santiago Abascal "reciben tanto apoyo social es que algo está pasando y hay que mirar hacia adentro", recomienda Insausti, quien sin embargo considera que en San Sebastián "hemos aprendido mucho de nuestro pasado y valoramos la convivencia y la cohesión", algo que protegerá de manera "firme y exigente".
Frente a populismos y extremismos, aboga por "ser capaces de tejer alianzas entre distintos partidos políticos" porque "eso hace que este tipo de opciones no prosperen".
Además ante las diferentes preocupaciones sociales, hay que "hablar claro, estar centrados, mirar a los problemas de frente y ofrecer soluciones concretas", ya que de lo contrario "se hacen bola y luego ocurre que esas formaciones" llegan ofreciendo "respuestas sencillas" que no son reales.
"Creo que la política no se hace ni desde las pancartas ni las redes sociales, lo que exige estar en la calle respondiendo a las preocupaciones", ha dicho el alcalde, que insiste en que Donostia y Euskadi "han sufrido mucho y aprendido de su pasado" y toca salvaguardar "la convivencia sana" de la que se disfruta ahora.
Los rifirrafes políticos en el País Vasco sólo "ocurren dentro de las cámaras" pues en la calle, "los gestos y acciones" excluyentes "son marginales e incluso rechazadas rotundamente por la gran mayoría de la sociedad".
Concluye en este sentido que el pasado traumático del terrorismo "nos ha enseñado a cuidar la convivencia y tener esta cultura política que ahora es referente".
Le gusta hablar de "memoria" como "una herramienta para cuidar el presente y proteger el futuro" y por eso estima que "la política vasca y la donostiarra es tan distinta".
Ampliando el foco a las tendencias europeas y globales, prefiere fijarse en "los vestigios de esperanza" que existen, como por ejemplo, los recientes "resultados en Países Bajos" donde ganó el candidato a primer ministro Rob Jetten, del partido liberal-centrista 'Democrats', o la victoria el mes pasado del demócrata Zohran Mamdani para ser alcalde de Nueva York.
Estos casos muestran que "hay otro estilo", destaca, y que, aunque haya "tendencias extremas", cuando los políticos son capaces de "bajar a la tierra y ofrecer respuestas concretas, la gente lo valora y lo premia".
Afirma que a eso se dedica su partido, a "cuidar las raíces y estar abierto a otros aires y tendencias". Se trata de "adaptar la política a los nuevos tiempos, de actualizar la herramienta, que es el PNV, para conseguir mayor calidad de vida en Euskadi", subraya.
Sobre la relación con su socio de coalición, el PSE-EE, Insausti afirma que "la sintonía y el trabajo común es constante". "No tengo nada que reprochar", recalca, para seguidamente destacar que las dos formaciones del gobierno comparten que deben "escuchar más, explicar mejor y actuar con coherencia".
Respecto a la relación con el resto de partidos del Ayuntamiento, estima que las 15 enmiendas de la oposición incorporadas al presupuesto de 2026 "no son testimoniales" pues pactaron algunas con todos y supuso "abrir una puerta" que aspira a ensanchar a lo largo del nuevo año.
Sí considera, no obstante, que EH Bildu "sigue en la confrontación" y "se ha autoexcluido de los pactos", también en San Sebastián, donde "lleva once años diciendo no también a los presupuestos municipales", recuerda Insausti, que advierte de que Donostia "no ha avanzando" hasta donde está "con actitudes que siempre defienden el no".
La confianza y credibilidad de los donostiarras ,Rechaza tener esa visión por el hecho de que la coalición abertzale sea el principal rival a batir en las elecciones locales de 2027, ya que para él su "principal reto" es "conseguir la confianza y credibilidad de los donostiarras" y para lograrlo, además de escucharles, trabajará por que todos "puedan desarrollar un proyecto de vida digno en la ciudad".
Se propone articular soluciones en "temas claves" como "empleo, seguridad y vivienda". "Después de años desarrollando una gran ciudad, con grandes infraestructuras -indica-, ahora toca ver cómo eso beneficia a los donostiarras en su día a día".
Aunque su medio mandato sea corto, Jon Insausti no estará "pendiente del tiempo" pues trabaja con "visión a medio y largo plazo, independientemente de las convocatorias electorales", lo que no quita para que se marque objetivos más cercanos, para el tiempo en el que tiene "capacidad de influir".
"En este tiempo quiero marcar un nuevo estilo, que el acceso a la vivienda sea posible, la economía salga fortalecida y la seguridad mejore", resume el acalde jeltzale, que subraya que paliar el problema residencial es "eje central" de su gestión.
Se propone por ejemplo actuar a corto plazo sobre la ciudad edificada, "con modificaciones de ordenanzas para agilizar segregaciones o cambios de uso", a la vez que avanzar a medio y largo plazo en construcción de nueva vivienda, siendo "audaz" como, en su opinión, se plantea en el proyecto 'Altza Berri' de Audiz Akular.
Te puede interesar
EH Bildu denuncia que la "ofensiva" contra el euskera "traspasa todas las líneas rojas"
Ha hecho un llamamiento a participar en el acto organizado este sábado en el Bilbao Arena por parte de Euskalgintzaren Kontseilua y sumarse a “la demostración de fuerza y unidad de los euskaltzales”.
Piden la dimisión como concejales de Pamplona de Ibarrola y García Adanero por sus "discursos xenófobos"
El PSN apoyará la petición de dimisión realizada por los grupos municipales de EH Bildu, Geroa Bai y Contigo-Zurekin. Acusan a Ibarrola y García Adanero de difundir "mentiras y falsedades, sin contraste y sin rigor" contra los acusados de una agresión sexual y el Gobierno municipal.
El Parlamento Vasco llama al "debate respetuoso" y rechaza la crispación, aunque sin citar a De Andrés
La Mesa del Parlamento Vasco no ha impuesto sanciones al presidente del PP, después de que éste augurara el “exterminio político” de EH Bildu.
Pradales reivindica la memoria de Txomin Letamendi, torturado por el franquismo
El lehendakari, Imanol Pradales, ha reivindicado este lunes al 'gudari' Txomin Letamendi, cuando se cumplen 75 años de su muerte a causa de las brutales torturas que sufrió durante el franquismo.
Homenaje en Irun a tres jóvenes gallegos asesinados por ETA hace 52 años
Las Juventudes Socialistas de Euskadi han recordado con flores en el río Bidasoa a los tres jóvenes secuestrados, torturados y desaparecidos en 1973. También han denunciado la violencia de ETA y han criticado las palabras de Arnaldo Otegi, coordinador general de EH Bildu, ensalzando al histórico miembro de ETA, 'Peixoto', en el día de su muerte.
Condenados seis exalcaldes de la Comunidad de Madrid por la trama de corrupción ‘Púnica’
La Audiencia Nacional achaca "prácticas corruptas" al empresario David Marjaliza, responsables de Cofely y varios exalcaldes de diferentes municipios madrileños, la mayoría del PP. En total la AN ha condenado a 29 personas.
Miguel Ángel Gallardo dimite como secretario general de los socialistas extremeños
El secretario general de los socialistas extremeños ha presentado su dimisión después de las elecciones celebradas en la región este domingo en las que el PSOE obtuvo los peores resultados de su historia.
Chivite dice que va a "seguir gobernando" pese a que "algunos seguirán intentando que este Gobierno se desestabilice"
En un acto de felicitación navideña este lunes en el Palacio de Navarra, la presidenta ha señalado que su gobierno llega a final de año "con la tarea hecha, con unos presupuestos aprobados y unas medidas fiscales que van a beneficiar en torno al 70 % de los contribuyentes".
El Gobierno Vasco duda de que se celebre la Comisión Mixta de Transferencias del 29 de diciembre
Ubarretxena advierte de una “marcha atrás” del Ejecutivo español en traspasos ya acordados y asegura que Euskadi no aceptará transferencias “a medias ni desvirtuadas”.