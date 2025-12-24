Jon Insausti: "Politika ez da pankartetatik edo sare sozialetatik egiten"
Urriaren 29an hartu zuen Gipuzkoako hiriburuko aginte-makila, Eneko Goiak uko egin ostean, baina dio ez duela "minutu bat ere" galdu.
Jon Insausti Donostiako alkatearen (EAJ) ustez, "politika ez da pankartetatik edo sare sozialetatik egiten", baizik eta "alderdien arteko aliantzak eginez, argi hitz eginez, aurrez aurreko arazoei begira eta herritarrei irtenbide zehatzak eskainiz".
Politika mota horrekin, "oso humanista" dena bere ustez, "donostiarren konfiantza eta sinesgarritasuna" defendatzen eta bereganatzen saiatuko da, eta horretarako hurbiltasuna, entzuteko gaitasuna eta erantzunak eskaintzen ditu, "ondo gobernatzeak jendea zaintzea eta emaitzekin zorrotza izatea esan nahi" baitu, azpimarratu duenez.
Ahalegin horretan bi hilabete ere ez daramatza, urriaren 29tik, Eneko Goiak uko egin ondoren Gipuzkoako hiriburuko aginte-makila hartu zuenetik, baina dio ez duela "minutu bat ere" galdu.
Alkatea "motibatuta eta indar handiz" dago, eta "apaltasuna eta anbizioa" eskainiko du, horrela "hiria eraldatzeko osagairik onenak" bereganatuz.
Espainiako politikatik urrun sentitzen da, "Euskadikoaren inolako antzik ez" duela uste baitu. "Zorionez, hemengo politikak ez du zerikusirik Madrilen bizi denarekin", dio.
Joan den igandean Extremaduran izandako hauteskundeetako emaitzei buruz, PPren garaipenarekin, Voxen gorakadarekin eta sozialisten jaitsiera garrantzitsuarekin, irakurketa bat egin du: "Politikarekiko atsekabe handia dago".
Santiago Abascalen moduko alderdiek "gizartearen babesa jasotzen dutenean, zerbait gertatzen ari delako eta barrura begiratu behar delako da", adierazi du du Insaustik. Donostian "gure iraganetik asko ikasi dugula eta bizikidetza eta kohesioa baloratzen dugula" uste du, eta horrek "irmo eta zorrotz" babestuko duela.
Populismoen eta estremismoen aurrean, "hainbat alderdi politikoren arteko aliantzak egiteko" alde agertu da, "horrelako aukerek aurrera ez egitea eragingo duelako".
Gainera, kezka sozialen aurrean, "argi hitz egin behar da, zentratuta egon, aurrez aurreko arazoei begiratu eta irtenbide zehatzak eskaini". Bestela, "bola egiten dira, eta gero gertatzen da alderdi horiek benetakoak ez diren" erantzun errazak "emanez iristen direla."
"Uste dut politika ez dela ez pankartetatik ez sare sozialetatik egiten, eta horrek eskatzen du kalean egotea kezkei erantzunez", esan du alkateak, eta azpimarratu du Donostiak eta Euskadik" asko sufritu eta ikasi dutela iraganetik", eta orain gozatzen ari garen" bizikidetza osasuntsua "babestea" dagokiola.
Euskal Herriko tirabira politikoak "kameren aurrean gertatzen dira" bakarrik; izan ere, kalean, "keinu eta ekintza" baztertzaileak "marjinalak dira, eta gizartearen gehiengoak erabat baztertzen ditu".
Ildo horretatik, ondorioztatu du terrorismoaren iragan traumatikoak "bizikidetza zaintzen eta orain erreferente den kultura politiko hori izaten irakatsi digula".
"Oraina zaintzeko eta etorkizuna babesteko tresna" gisa "memoriaz" hitz egitea gustatzen zaio, eta horregatik uste du "euskal politika eta Donostiakoa hain desberdinak" direla.
Fokua Europako eta munduko joeretara zabalduz, nahiago du dauden "itxaropen-aztarnei" erreparatu, adibidez, "Herbehereetako emaitzei", non 'Democrats' alderdi liberal-zentristako Rob Jetten lehen ministrorako hautagaiak irabazi zuen, edo Zohran Mamdani demokratak joan den hilean New Yorkeko alkate izateko lortutako garaipenari.
Kasu horiek erakusten dute "beste estilo bat" dagoela, eta, "muturreko joerak" egon arren, politikariak "lurrera jaitsi eta erantzun zehatzak emateko gai direnean, jendeak baloratu eta saritu egiten duela".
Bere alderdiak horretan diharduela dio, "sustraiak zaintzen eta beste aire eta joera batzuetara irekita egoten". "Politika garai berrietara egokitzea da kontua, tresna eguneratzea, EAJ, Euskadin bizi-kalitate handiagoa lortzeko", azpimarratu du.
PSE-EE koalizioko kidearekin duen harremanari dagokionez, Insaustik esan du "sintonia eta lan komuna etengabea" dela. "Ez dut ezer aurpegiratzeko", azpimarratu du. Ondoren, nabarmendu du gobernuko bi alderdiek bat egiten dutela "gehiago entzun, hobeto azaldu eta koherentziaz jokatu" behar dutela.
Udaleko gainerako alderdiekiko harremanari dagokionez, uste du 2026ko aurrekontuari gehitutako oposizioaren 15 zuzenketak "ez direla anekdotikoak", batzuk guztiekin hitzartu zituztelako eta urte berrian zehar zabaldu nahi duen "ate bat irekitzea" ekarri zuelako.
Hala ere, EH Bilduk "konfrontazioan" jarraitzen duela eta "bere burua itunetatik kanpo utzi duela" uste du, baita Donostian ere. "Hamaika urte daramatza udal aurrekontuei ere ezetz esaten", gogorarazi du Insaustik, eta ohartarazi du Donostiak ez duela aurrera egin "beti ezetza defendatzen duten jarrerekin dagoen lekura arte".
Alkateak uko egiten dio ikuspegi hori izateari, koalizioa baita 2027ko hauteskundeetan gainditu beharreko aurkari nagusia; izan ere, bere "erronka nagusia donostiarren konfiantza eta sinesgarritasuna lortzea da", eta hori lortzeko, haiei entzuteaz gain, guztiek "hirian bizitza duin bat garatzeko aukera izan dezaten" lan egingo du.
"Enplegua, segurtasuna eta etxebizitza" bezalako "funtsezko gaietan" konponbideak artikulatzea proposatzen da. "Urteetan hiri handi bat garatu ondoren, azpiegitura handiekin -adierazi du-, orain donostiarrei euren egunerokotasunean nola mesede egiten dien ikusi behar da".
Bere agintaldia laburra izango den arren, Jon Insausti ez da "denborari begira" egongo, "epe ertain eta luzeko ikuspegiarekin lan egiten baitu, hauteskunde-deialdiak alde batera utzita", eta horrek ez du kentzen hurbilagoko helburuak ezartzea.
"Garai honetan estilo berri bat ezarri nahi dut, etxebizitza eskuratzea posible izan dadin, ekonomia indartuta atera dadin eta segurtasuna hobetu dadin", laburbildu du jeltzaleen bozeramaileak, etxebizitzaren arazoa bere kudeaketaren "ardatz nagusia" dela azpimarratuz.
Zure interesekoa izan daiteke
Euskararen aurkako "oldarraldia marra gorri guztiak gainditzen" ari dela salatu du EH Bilduk
Euskalgintzaren Kontseiluak larunbat honetarako Bilbao Arenan antolatu duen ekitaldian parte hartzeko deia egin du koalizio subiranistak, "euskaltzaleen indar eta batasun erakustaldiarekin" bat egiteko.
Ibarrola eta Garcia Adanero Iruñeko zinegotzien dimisioa eskatu dute, "diskurtso xenofoboak" egiteagatik
EH Bildu, Geroa Bai eta Contigo-Zurekin taldeek egindako dimisio eskaera babestuko du PSNk. Sexu-eraso bat leporatzen zitzaien gizonen eta Udal Gobernuaren aurka, "kontrastatu gabe eta zorroztasunik gabe, gezurrak eta faltsukeriak" zabaltzea leporatu diete Ibarrolari eta Garcia Adanerori.
Eusko Legebiltzarrak "eztabaidak errespetuz" egiteko deia egin du, De Andresi aipamen berezirik egin gabe
PPko presidenteak EH Bilduren "sarraskia" etorriko zela esan ondoren, koalizio abertzaleak babesa eskatu zion Legebiltzarreko Mahaiari baina honek ez dio zigorrik ezarri De Andresi.
Frankistek torturatutako Txomin Letamendiren oroimena gordetzearen alde mintzatu da Pradales
Imanol Pradales lehendakaria Txomin Letamendi gudariaren memoriaren alde mintzatu da astelehen honetan, frankismo garaian jasan zituen tortura basatien ondorioz hil zela 75 urte bete direnean.
Madrilgo Erkidegoko sei alkate ohi zigortu dituzte "Punica" ustelkeria sareagatik
Auzitegi Nazionalak "praktika ustelak" egotzi dizkie David Marjaliza enpresaburuari, Cofelyko arduradunei eta Madrilgo hainbat udalerritako alkate ohiei, gehienak PPkoak. Guztira, 29 pertsona zigortu ditu ANk.
Miguel Angel Gallardok dimisioa eman du Extremadurako sozialisten idazkari nagusi gisa
Extremadurako sozialisten idazkari nagusiak kargua utzi du, igande honetan PSOEk Extremaduran izan dituen inoizko emaitzarik txarrenak lortu ostean.
Chivitek gobernatzen jarraituko duela esan du, "batzuek Gobernua ezegonkortu dadin saiatzen jarraituko duten arren"
Eguberriak zoriontzeko asmoz astelehen honetan Nafarroako Jauregian egindako ekitaldi batean, presidenteak adierazi du bere gobernuak onartutako aurrekontuekin eta "zergadunen % 70ri inguru lagunduko dioten neurri fiskalekin" amaitzen duela urtea.
Eusko Jaurlaritzak zalantzan jarri du abenduaren 29ko Transferentzien Batzorde Mistoa egingo denik
Ubarretxenak ohartarazi du Espainiako Gobernuak “atzera egin” duela, eta Euskadik ez duela “erdipurdiko edo hutsaldutako” transferentziarik onartuko.
Babes sozialerako neurriak 2026 urte osoan luzatzea hitzartu du EH Bilduk Espainiako Gobernuarekin
Adostutako neurrien artean daude, besteak beste, beste bizilekurik ez duten familia zaurgarriak etxegabetzea debekatzea, oinarrizko hornidurak (argia, ura eta gasa) ez etetea eta bonu sozial elektrikoa luzatzea.