El PNV echa en falta referencias a la dictadura, a las naciones vasca y catalana y al euskera en el discurso del Rey

La portavoz del PNV en el Congreso, Maribel Vaquero, ha señalado varias ausencias en el discurso de Navidad de Felipe VI, entre ellas una referencia más explícita al final del franquismo y a la necesidad de desclasificar documentos de la dictadura y la Transición, así como el reconocimiento de la nación vasca y catalana. Vaquero también ha lamentado que el Rey no mencionara los recientes ataques y controversias relacionados con el uso del euskera, que este año han tenido especial relevancia.