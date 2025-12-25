REACCIONES
Guardar
Quitar de mi lista
¿Quieres guardar el contenido?
Inicia sesión para guardar el contenido y aprovecharte de las ventajas de Orain.

El PP vasco considera que el discurso del rey de España es una "lección magnífica" para los demócratas

18:00 - 20:00
Euskaraz irakurri: Euskadiko PPren ustez, erregearen hitzaldia "lezio bikaina" da demokratentzat
author image

EITB

Última actualización

La secretaria general Partido Popular del País Vasco, Esther Martínez, ha considerado que el discurso de Nochebuena del rey Felipe VI supuso una "lección magnífica" para los demócratas por su llamada a defender la democracia y la libertad. "Una lección valiosa de apelación a la responsabilidad ciudadana para, desde la convivencia en libertad, poder construir y afrontar los desafíos", ha asegurado.

PP Vasco Rey Felipe VI de España Política

Te puede interesar

18:00 - 20:00
EN DIRECTO
Hace  min.

El PNV echa en falta referencias a la dictadura, a las naciones vasca y catalana y al euskera en el discurso del Rey

La portavoz del PNV en el Congreso, Maribel Vaquero, ha señalado varias ausencias en el discurso de Navidad de Felipe VI, entre ellas una referencia más explícita al final del franquismo y a la necesidad de desclasificar documentos de la dictadura y la Transición, así como el reconocimiento de la nación vasca y catalana. Vaquero también ha lamentado que el Rey no mencionara los recientes ataques y controversias relacionados con el uso del euskera, que este año han tenido especial relevancia.

Cargar más
Publicidad
X